МАСКА 2 сезон: в гипершоу появится необыкновенный герой - абсолютный фаворит мужской аудитории

8 сентября 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: в гипершоу появится необыкновенный герой - абсолютный фаворит мужской аудитории
МАСКА 2 сезон: в гипершоу появится необыкновенный герой - абсолютный фаворит мужской аудитории
пресс-служба канала Украина

Канал «Украина» представил самого дорогого персонажа шоу «МАСКА».

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Оригинальная маска Робота была создана по эскизу художницы по костюмам шоу-детектива «МАСКА» Леси Патоки, а для разработки высокотехнологичности героя дизайнер привлекла специализированную украинскую компанию. 

Идея создания почти настоящего Робота пришла мне во время съемок первого сезона шоу «МАСКА». Я сразу определилась, что этот герой должен иметь желто-синий окрас, но со своими особенностями – мы немного отошли от привычного сочетания и сделали его сине-золотым, – рассказала художница по костюмам шоу «МАСКА» Леся Патока.

Кроме того, художница призналась, Робот – самая дорогая маска за два сезона шоу. И этому есть объяснение. Внешний вид героя просто завораживает – необыкновенные цвета, размеры, а еще спецэффекты и уникальные способности маски.

Несмотря на то, что Робот выглядит огромным – его рост 2,4 метра, сам его костюм не очень тяжелый. Это позволяет звезде внутри легко двигаться, – делится художница по костюмам шоу. – В тело Робота внедрили подсветку, которая реагирует на звуки и, в зависимости от песни, его свечение будет меняться. Робот имеет 2 режима голоса и встроенный Bluetooth, который можно подключить к любому устройству.

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Но у костюма есть свои нюансы и сложности. Артист, который находится внутри маски, не сможет самостоятельно надеть костюм, да и к выступлениям в нем нужно привыкать. 

МАСКА 2 сезон: Робот / пресс-служба канала Украина
Костюм надевается снизу, начиная с обуви. А делать это одновременно должны 3 человека – иначе никак, ведь нужно подключать подсветку и, если пропустить хоть один контакт – маска не будет светиться. И ещё нюанс – у героя самая высокая обувь – платформа достигает 30 см! – поделилась Леся Патока.

Как сообщалось ранее, канал «Украина» работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу «МАСКА» по международному формату The Masked Singer. Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Напомним, 

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