МАСКА 2 сезон: новой участницей стала самая сексуальная маска двух сезонов гипершоу

Канал «Украина» продолжает раскрывать имена героев второго сезона грандиозного шоу-детектива «МАСКА».

Cреди фантастических персонажей проекта МАСКА появится противоречивая и загадочная Винова Краля. Ей создатели присвоили звание «самой сексуальной маски проекта».

Она одна из немногих, кто имеет ярко выраженную женскую фигуру, – рассказывает художница по костюмам гипершоу «МАСКА» Леся Патока. – Винова Краля одета в латексный комбинезон. У нее невероятная обувь, сделанная под заказ. А еще есть корсет с утрированными боками, созданный специально под костюм. На его создание ушел месяц! И по готовности мы его украшали разными камнями и другими элементами. На шее у нашей маски есть очень блестящее руно, которое мы делали собственноручно из материалов, привезенных из Азии.

Плечи героини покрывает шикарная шуба, на пошив которой ушло 20 метров бархата и больше 10 метров искусственного меха, имитирующего соболиный. Такой элемент добавляет маске величественности и важности, ведь при ходьбе за героиней тянется красивый 2-метровый шлейф.

МАСКА 2 сезон: Винова Краля

Работая над лицом Виновой Крали, художники постарались не на шутку. Для этого Леся Патока обратилась к дизайнерам, работающим с 3D-технологиями. А результат удивил всех!

Лицо маски создавалось на 3D-принтере, но так как костюм разрабатывали раньше, чем стало известно, кто спрячется внутри, снимали скан моего лица и под него создавали внутреннюю часть головы. Внешняя же часть – лицо – полностью придуманное нами, – делится Леся Патока. – Маску мы получили безликую – в базовом белом цвете, а уже потом рисовали черты лица своими руками: губы, скулы – все это делали мои феи и потом все покрывали лаком. То есть это абсолютно уникальная маска, сделанная в едином экземпляре.

Еще одной особенностью маски стали руки – длинные и изящные пальцы героини сразу обращают на себя внимание. Но для мастеров работа над этой частью маски стала настоящим вызовом:

Руки нашей героини мы переделывали 5 раз! А все потому что пальцы Виновой Крали удлинены ровно в два раза. Мы придумали специальную технологию, с помощью которой звезда внутри костюма сможет легко ими шевелить и демонстрировать разные жесты. Это вызывает ВАУ-эффект. В этом мы уже убедились! – поделилась Леся Патока.

Как сообщалось ранее, канал «Украина» работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу «МАСКА» по международному формату The Masked Singer. Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» на канале «Украина».

Напомним,