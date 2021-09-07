Григорий Бакланов и Настя Цымбалару поженились – свадебные фото
В мире украинского кино стало на одну актерскую семью больше – актер сериала "Спіймати Кайдаша" и "Сага" Григорий Бакланов женился на насте Цымбалару.
В подписи к одной из публикация актриса призналась, что свадьбу организовали с Гришей всего за 2 дня. Влюбленные узнали, что у них выпадает 2 общих выходных в съемочном графике.
Откладывать в долгий ящик день бракосочетания пара не стала. Ведь 2021 мог стать уже четвертым годом, когда переносилось данное событие у них.
Мы организовали все за 2 дня, – рассказала Настя Цымбалару. – Когда нам сообщили, что все-таки есть 2 общих выходных, свободных от съёмок, мы решили, что откладывать роспись ещё на год (а он был бы уже 4м) больше не хотим. Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа, НИ-ЧЕ-ГО и я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино «все будет» сработало и вдруг начали появляться люди, которые методом невероятных усилий сделали все, чтобы это важное для нас событие все-таки состоялось.
Отметим, что познакомилась Настя с Григорием еще в университете. Сначала они играли в любовных сценах в общих отрывках, а через пару лет стали встречаться.
Напомним,