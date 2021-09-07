Григорий Бакланов и Настя Цымбалару поженились – свадебные фото

В мире украинского кино стало на одну актерскую семью больше – актер сериала "Спіймати Кайдаша" и "Сага" Григорий Бакланов женился на насте Цымбалару.

Расписалась пара несколько дней назад. Нежными фотографиями с торжества Григорий Бакланов и Настя Цымбалару поделились на своих страницах в Инстаграм.

В подписи к одной из публикация актриса призналась, что свадьбу организовали с Гришей всего за 2 дня. Влюбленные узнали, что у них выпадает 2 общих выходных в съемочном графике.

Откладывать в долгий ящик день бракосочетания пара не стала. Ведь 2021 мог стать уже четвертым годом, когда переносилось данное событие у них.

Мы организовали все за 2 дня, – рассказала Настя Цымбалару. – Когда нам сообщили, что все-таки есть 2 общих выходных, свободных от съёмок, мы решили, что откладывать роспись ещё на год (а он был бы уже 4м) больше не хотим. Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа, НИ-ЧЕ-ГО и я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино «все будет» сработало и вдруг начали появляться люди, которые методом невероятных усилий сделали все, чтобы это важное для нас событие все-таки состоялось.

К слову, Цымбалару и Бакланов не только расписались. Актеры решили и сразу повенчаться. Трогательное фото с венчания Настя также опубликовала в соцсети.

Отметим, что познакомилась Настя с Григорием еще в университете. Сначала они играли в любовных сценах в общих отрывках, а через пару лет стали встречаться.

Напомним,