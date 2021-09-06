МАСКА 2 сезон: новым участником гипершоу стал уникальный белый Тигр

Телеканал Украина активно работает над вторым сезоном шоу МАСКА и продолжает знакомить зрителей с новыми персонажами. Сегодня стало известно, что одним из участников второго сезона станет могущественный белый Тигр.

Дизайнер шоу МАСКА Леся Патока раскрыла секреты создания этой впечатляющей маски, а также призналась, с какими вызовами пришлось столкнуться ее команде.

Нашим зрителям очень понравились фантастические герои из первого сезона, поэтому мы решили продолжить эту традицию. В прошлый раз у нас был мифический черный Лев, а в этом сезоне – уникальный белый Тигр, который занесен в Красную книгу как вымирающий вид. По нашей легенде, он – капитан межгалактического корабля, поэтому Тигр одет в огромный лакированный плащ, украшенный различными наградами, а на его поясе прикреплены такие элементы, как песочные часы и компас, – рассказывает художница.

К слову, чтобы создать этот удивительный темно-синий плащ, его пришлось перекраивать трижды, из-за чего на одежду героя ушло аж 25 метров ткани. Когти Тигра переделывали тоже три раза, а лапы – пять. Для дизайнера было важно найти ту форму, которая и бы имела эстетический вид, и позволила герою удобно держать микрофон на сцене.

Но самым большим вызовом для команды Леси Патоки стало создание невероятного меха персонажа.

Когда мы нарисовали эскиз Тигра, поняли, что никогда в жизни не найдем мех с таким узором. Обзвонили с десяток грумеров, объясняли, что нам нужно, но все отказывались. Поэтому нам пришлось купить машинку для мужских стрижек и самим овладеть техникой груминга, – говорит художница по костюмам. – Сначала выстригали мех, создавая уникальный узор, а потом заполняли эти промежутки черной краской. Это очень долгая и кропотливая работа, но результат того стоит.

А вот дольше всего делали голову тигра, поскольку для нее использовали сразу несколько видов меха, применив аппликативного технику. Необычные и брови у этого героя – их создали из различных париков.

Впечатляет и рост этого персонажа – Тигр достигает 2,20 метров. А еще эта маска – самая жаркая из всех, которые пришлось создавать Лесе Патоке, ведь костюм состоит из трех слоев – поролона, меха и лакированного плаща.

Конечно, внутри масок очень жарко. Но мы постоянно напоминаем звездам, что благодаря этому к концу проекту им удастся похудеть. Поэтому они очень радуются, – смеется дизайнер.

Напомним,