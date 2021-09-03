Шоу МАСКА 2 сезон: в новом сезоне появится настоящая Фея, с крыльями весом больше 10 кг

3 сентября 2021 11:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу МАСКА 2 сезон: в новом сезоне появится настоящая Фея, с крыльями весом больше 10 кг
МАСКА 2 сезон: в новом сезоне шоу появится настоящая Фея, с крыльями весом больше 10 кг
пресс-служба канала Украина

Телеканал «Украина» продолжает раскрывать секреты второго сезона грандиозного шоу «МАСКА». Совсем скоро зрители познакомятся с уникальной маской – изысканной и утонченной Феей.

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Для второго сезона шоу-детектива МАСКА лучшие художники Украины разработали 20 уникальных персонажей, под костюмами которых спрячутся украинские знаменитости. Художница по костюмам Леся Патока признается – новые герои проекта по-настоящему удивят зрителей своими масштабами и красотой. Одним из таких персонажей станет настоящая леди – хрупкая и обворожительная Фея.

Фея – самый крылатый персонаж второго сезона! У нее 3 пары огромнейших крыльев, общий размах которых 2,5 метра, а весят они больше 10 килограммов! – поделилась художница по костюмам шоу «МАСКА» Леся Патока.

По словам Леси Патоки, несмотря на миниатюрность и изысканность костюма, он был одним из самых сложных в разработке. Для пошива блестящего комбинезона художница заказала уникальную, инкрустированную камнями ткань, которую доставляли из Азии.

Наши мастера долго работали над этим костюмом. Пошив основу и украсив ее инкрустированной сетью, мы покрыли перед голограммной кожей, она же дублируется в крыльях. Особенность этого материала в том, что он меняет цвет в зависимости от освещения, что позволяет героине сиять как настоящей Фее, – рассказала художница.

Не менее интересным фактом стал тот, что во время разработки костюма мастера впервые работали с технологией 3D-дизайна.

Компания, с которой мы работали, сканировала голову артиста на 360 градусов, для того чтобы маска идеально села на лицо звезды. Но сама маска имеет абсолютно иные черты. На все это ушло 1,5 месяца. А затем мы с мастерами обрабатывали по специальным технологиям маску и украшали её голову камешками и стразами. Могу назвать её изобретением искусства, ведь мы вручную выложили больше 2000 страз, – поделилась Леся Патока.

В комбинезон Феи вшит корсет, с помощью которого можно уменьшить талию звезды на 15 см! А кто из знаменитостей спрячется под столь тяжелой и в то же время эффектной маской, зрители канала «Украина» узнают в новом сезоне шоу «МАСКА».

Напомним,

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