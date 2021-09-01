Певица МакSим после длительной комы вышла в свет и отвела дочь на школьную линейку – фото

1 сентября, в День Знаний, многие звезды делились яркими фотографиями с детьми со школьных линеек.

Несмотря на свое состояние после продолжительной комы, певица МакSим также отвела дочь Машу в школу. Это был первый выход звезды в свет по возвращении домой из больницы. Артистка не могла себе позволить пропустить данное событие, ведь ее дочь пошла в 1 класс.

Фотографию, на которой можно увидеть исполнительницу, опубликовала на своей странице в Инстаграм директор школы, где учится ребенок МакSим.

Отметим, что около полутора месяца МакSим находилась в коме. 13 августа ее выписали из больницы. Сейчас она проходит реабилитацию. Артистка занимается дыхательной гимнастикой и гуляет, однако петь она сможет только после полного восстановления.

Напомним,