Певица МакSим после длительной комы вышла в свет и отвела дочь на школьную линейку – фото

1 сентября 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Певица МакSим после длительной комы вышла в свет и отвела дочь на школьную линейку – фото
Певица МакSим
instagram.com/maksimartist

1 сентября, в День Знаний, многие звезды делились яркими фотографиями с детьми со школьных линеек.

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Несмотря на свое состояние после продолжительной комы, певица МакSим также отвела дочь Машу в школу. Это был первый выход звезды в свет по возвращении домой из больницы. Артистка не могла себе позволить пропустить данное событие, ведь ее дочь пошла в 1 класс.

Фотографию, на которой можно увидеть исполнительницу, опубликовала на своей странице в Инстаграм директор школы, где учится ребенок МакSим.

Отметим, что около полутора месяца МакSим находилась в коме. 13 августа ее выписали из больницы. Сейчас она проходит реабилитацию. Артистка занимается дыхательной гимнастикой и гуляет, однако петь она сможет только после полного восстановления.

Напомним,

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