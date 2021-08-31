Яна Глущенко рассказала о достижениях 3-летнего сына: Мы растим будущего дипломата

31 августа 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Яна Глущенко рассказала о достижениях 3-летнего сына: Мы растим будущего дипломата
Яна Глущенко с сыном Тамерланом
instagram.com/yamo4ka

В семье Яны Глущенко и ее супруга, продюсера Олега Збаращука, подрастает трехлетний сын Тамерлан. В начале октября мальчику исполнится 4 года.

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Сын звезды "Дизель шоу" Яны Глущенко в школу пока еще не ходит, поэтому накануне 1 сентября Яна Глущенко со спокойствием выдохнула. На своей странице в Инстаграм актриса решила рассказать подписчикам о достижениях Тамерлана.

Яна отметила, что в свои почти 4 года мальчик изучает несколько иностранных языков. Играть он предпочитает не в лего, а в шахматы. А по характеру малыш очень серьезный и целеустремленный.

На носу первое сентября, но для нас пока это небольшой праздник, так как садик сына работает круглый год. И слава Богу. Так еще и Тамику там очень нравится. Я вообще не жалею о том, что он в 2 годика пошел в садик, потому что он стал более коммуникабельным, быстро начал развиваться. У него проявилась склонность к изучению языков (тут он не в маму). Сейчас Тамик учит английский и итальянский, уже разговаривая на украинском и русском. Так что, мы растим будущего дипломата - к ведению переговоров у него отдельный талант. Вообще Тама очень целеустремленный и серьезный парень. Недавно попросил купить ему шахматы, я чуть не расплакалась от гордости. Спросила, что тебе больше нравится - лего или шахматы? Он выбрал второе. Два дня спрашивал, или купили шахматы, пришлось отправить дедушку в магазин. Пока еще не играли, но фигуры на доске Тамик расставил правильно.

Свою публикацию Яна сопроводила нежными кадрами с совместной с сыном фотосессии. Фолловеры пожелали, чтобы сын актрисы всегда шел к своим целям и достигал побед.

Напомним,

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