Яна Глущенко рассказала о реакции отца на ее обнаженные съемки
На сцене Яна Глущенко часто играет блондинку, не обремененную интеллектом. Но в жизни у этой блондинки железный характер. Пример она брала с отца – военного.
Будущую актрису Яну Глущенко из самого детства приучали к порядку. Трудностей девушка никогда не боялась.
Купили ей ролики, поехала она кататься, – вспоминает папа Яны, Виктор Глущенко. – Упала, сильно разбилась. Мужественно все это дело преодолела, единственное, что оказались виноваты все. Я – потому что купил ролики, брат – потому что вовремя ее не загнал.
Она выжатая, как лимон, садится. У меня в машине подушка, одеяло, я сразу кресло разложил. Пока домой едем, она спит, – рассказывает отец Яны. А когда со второго курса девушка начала сниматься в сериалах, ночные смены были не только у нее, но и у папы. – «Папа, приедешь заберешь меня в 2 часа ночи». Я приезжаю. Она выходит и говорит: «Нет, у нас пересъемки». До 4-5 утра сидишь и ждешь.
Мне говорят: «Надо будет из бассейна выходить голой». В смысле голой?– была шокирована девушка.
Но роль перспективная, такую не каждый день предлагают. Советоваться Яна пошла к папе и снова была в шоке, теперь уже от его реакции.
«Ну что? Твоя профессия бесстыдна». И я такая думаю – ничего себе?- говорит Яна.
Напомним,