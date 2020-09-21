Яна Глущенко рассказала о реакции отца на ее обнаженные съемки

21 сентября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Яна Глущенко рассказала о реакции отца на ее обнаженные съемки
Актриса Яна Глущенко
instagram.com/yamo4ka

На сцене Яна Глущенко часто играет блондинку, не обремененную интеллектом. Но в жизни у этой блондинки железный характер. Пример она брала с отца – военного.

Читайте такжеАлина Гросу шокировала признанием о разводе с мужем
В интервью программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Яна Глущенко рассказала, что папа сказал, когда ей предложили сниматься обнаженной, и почему он всегда ходит на ее концерты с платочком.

Будущую актрису Яну Глущенко из самого детства приучали к порядку. Трудностей девушка никогда не боялась.

Купили ей ролики, поехала она кататься, – вспоминает папа Яны, Виктор Глущенко. – Упала, сильно разбилась. Мужественно все это дело преодолела, единственное, что оказались виноваты все. Я – потому что купил ролики, брат – потому что вовремя ее не загнал.

Актриса Яна Глущенко / instagram.com/yamo4ka
Читайте такжеНевероятная правда о звездах: 7 секретов из личной жизни Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко
Профессию Яна выбирала сама. Еще в школе решила поступать в театральный. Папа хоть и мечтал, чтобы дочь стала юристом, но возражать не стал. И даже приезжал каждый вечер забирать дочку из университета.

Она выжатая, как лимон, садится. У меня в машине подушка, одеяло, я сразу кресло разложил. Пока домой едем, она спит, – рассказывает отец Яны. А когда со второго курса девушка начала сниматься в сериалах, ночные смены были не только у нее, но и у папы. – «Папа, приедешь заберешь меня в 2 часа ночи». Я приезжаю. Она выходит и говорит: «Нет, у нас пересъемки». До 4-5 утра сидишь и ждешь.

Актриса Яна Глущенко / instagram.com/yamo4ka
Читайте такжеБывший муж Славы Каминской впервые рассказал о причине их развода
Отец гордился каждой ролью дочки. Но на последнем курсе в карьере молодой актрисы случился поворотный момент.

Мне говорят: «Надо будет из бассейна выходить голой». В смысле голой?
– была шокирована девушка.

Но роль перспективная, такую не каждый день предлагают. Советоваться Яна пошла к папе и снова была в шоке, теперь уже от его реакции. 

«Ну что? Твоя профессия бесстыдна». И я такая думаю – ничего себе?
- говорит Яна.

Актриса Яна Глущенко / instagram.com/yamo4ka
Впрочем, те съемки так и не состоялись. Но сейчас, когда Яна стала комедийной актрисой, папа ходит на все концерты дочки, смеется и вытирает слезы.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости родители звезд Яна Глущенко Дизель Шоу

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко станцевали горячий пасодобль на живом концерте
Новости

Танці з зірками-2020: Олег Винник и Алена Шоптенко станцевали горячий пасодобль на живом концерте
Бывший муж Славы Каминской впервые рассказал о причине их развода
Новости

Бывший муж Славы Каминской впервые рассказал о причине их развода
Стосується кожного: Старость в притоне (эфир от 21.09.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Старость в притоне (эфир от 21.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 4 выпуске от 20.09.2020
Новости

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 4 выпуске от 20.09.2020

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

Популярное видео

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 17.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 17.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK