Алина Гросу шокировала признанием о разводе с мужем
Певица Алина Гросу призналась, что после громкой свадьбы с московским бизнесменом Александром Комковым летом 2019-го года, пара рассталась.
Роскошная свадьба Алины и Александра состоялось в настоящем замке в Италии, с кучей звездных гостей. Праздник обошелся родителям Алины в почти 100 тысяч евро. Но сказка оказалась недолгой.
Получилось так, что в декабре мне Саша сказал: «давай поживем отдельно», - делится певица. - Я не могла ему этого простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое.
Это не было как гром среди ясного неба, но я не думала, что дойдет до развода. Это был шок,- признается звезда.
Когда мы жили нормально вместе, я очень его уважала за его верность, - говорит Гросу. - Думаю, что как раз за тот месяц, когда мы жили отдельно, он с кем-то познакомился и поэтому решил попробовать что-то новое.
Я сейчас не думаю, что я виновата в этом, просто у нас кардинально изменились ценности, я хотела стабильности, а он хотел экспериментов, - делится певица. - Нас несло в разные течения. Мне кажется, что он меня уже разлюбил, или совсем не любил.