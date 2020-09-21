Алина Гросу шокировала признанием о разводе с мужем

Певица Алина Гросу призналась, что после громкой свадьбы с московским бизнесменом Александром Комковым летом 2019-го года, пара рассталась.

В откровенном интервью «ЖВЛ» Алина Гросу рассказала о причинах скорого развода и что происходило за кулисами их общей с Александром жизни.

Роскошная свадьба Алины и Александра состоялось в настоящем замке в Италии, с кучей звездных гостей. Праздник обошелся родителям Алины в почти 100 тысяч евро. Но сказка оказалась недолгой.

Получилось так, что в декабре мне Саша сказал: «давай поживем отдельно», - делится певица. - Я не могла ему этого простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое.

Певица Алина Гросу с бывшим мужем / instagram.com/alina_grosu

Алина была потрясена таким предложением любимого, однако собрала свои вещи и переехала в другую квартиру. Но проблемы в отношениях молодых супругов начались почти сразу после бракосочетания, а в конце осени 2019-го года все вообще пошло кувырком.

Это не было как гром среди ясного неба, но я не думала, что дойдет до развода. Это был шок,

- признается звезда.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Алина еще надеялась на воссоединение, однако со стороны Александра никаких шагов не было, а бегать за мужчинами она не привыкла.

Когда мы жили нормально вместе, я очень его уважала за его верность, - говорит Гросу. - Думаю, что как раз за тот месяц, когда мы жили отдельно, он с кем-то познакомился и поэтому решил попробовать что-то новое.

Алина до сих пор не может понять, как так произошло, потому что надеялась, что их сказка будет на всю жизнь.

Я сейчас не думаю, что я виновата в этом, просто у нас кардинально изменились ценности, я хотела стабильности, а он хотел экспериментов, - делится певица. - Нас несло в разные течения. Мне кажется, что он меня уже разлюбил, или совсем не любил.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Напомним,