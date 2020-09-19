Анна Седокова вышла замуж за молодого бойфренда: трогательные кадры со свадьбы

19 сентября 2020 01:50 Юлия Крутиева
Анна Седокова вышла замуж за молодого бойфренда: трогательные кадры со свадьбы
Анна Седокова с Янисом Тимма
instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова и Янис Тимма официально стали мужем и женой.

Читайте такжеПровоцируют на измену несколько раз: как снимают реалити "Кохання на виживання"
Важное событие в жизни 37-летней Анны Седоковой прошло еще 6 сентября. Однако об этом певица со своим молодым человеком предпочитали не рассказывать публике.

Все это время Анна и Янис скрывали свой новый статус от поклонников и журналистов. О том, что влюбленные узаконили свои отношения – они признались лишь в программе "Вечерний Ургант".

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Антиглянец

Мы уже поженились. Я больше не невеста, – рассказала Седокова в эфире шоу. – Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу.

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Анны Седоковой

Читайте такжеОля Фреймут об отношениях мужа Владимира со Златой: Мне бы хотелось, чтобы между ними было больше тепла
В телеграм-канале Анны Седоковой появилось первое фото с торжества пары. Также телеграм-канал Антиглянец опубликовал несколько кадров.

Для такого важного события в своей жизни певица выбрала кружевное свадебное платье и длинную фату со шлейфом, отделанную также кружевом. Выглядела Анна непревзойденно.

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Антиглянец

Анна и Янис организовали скромный ужин на берегу реки с играми и танцами. Ведь с ними были старшая дочь артистки Алина и младший сын Гектор.

Отметим, что брак с Янисом Тимма для Седоковой является третьим. Баскетболист женился во второй раз.

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Только никому

Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд Анна Седокова социальные сети Свадебные платья новости свадьба Янис Тимма

Материалы по теме

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 4 выпускаЭксклюзив
Кохання на виживання: участница реалити тащила повозку с любовницами парня
Новости

Кохання на виживання: участница реалити тащила повозку с любовницами парняЭксклюзив
Невероятная правда о звездах: неожиданные признания и смелые откровения
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: неожиданные признания и смелые откровения
Провоцируют на измену несколько раз: как снимают реалити "Кохання на виживання"
Новости

Провоцируют на измену несколько раз: как снимают реалити "Кохання на виживання"Эксклюзив

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 3 выпуске от 13.09.2020

Популярное видео

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 21 серию онлайн (эфир от 16.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK