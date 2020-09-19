Анна Седокова вышла замуж за молодого бойфренда: трогательные кадры со свадьбы

Певица Анна Седокова и Янис Тимма официально стали мужем и женой.

Важное событие в жизни 37-летней Анны Седоковой прошло еще 6 сентября. Однако об этом певица со своим молодым человеком предпочитали не рассказывать публике.

Все это время Анна и Янис скрывали свой новый статус от поклонников и журналистов. О том, что влюбленные узаконили свои отношения – они признались лишь в программе "Вечерний Ургант".

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Антиглянец

Мы уже поженились. Я больше не невеста, – рассказала Седокова в эфире шоу. – Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу.

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Анны Седоковой

В телеграм-канале Анны Седоковой появилось первое фото с торжества пары. Также телеграм-канал Антиглянец опубликовал несколько кадров.

Для такого важного события в своей жизни певица выбрала кружевное свадебное платье и длинную фату со шлейфом, отделанную также кружевом. Выглядела Анна непревзойденно.

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Антиглянец

Анна и Янис организовали скромный ужин на берегу реки с играми и танцами. Ведь с ними были старшая дочь артистки Алина и младший сын Гектор.

Отметим, что брак с Янисом Тимма для Седоковой является третьим. Баскетболист женился во второй раз.

Свадьба Анны Седоковой с Янисом Тимма / телеграм-канал Только никому

Напомним,