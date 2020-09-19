Анна Седокова вышла замуж за молодого бойфренда: трогательные кадры со свадьбы
Певица Анна Седокова и Янис Тимма официально стали мужем и женой.
Все это время Анна и Янис скрывали свой новый статус от поклонников и журналистов. О том, что влюбленные узаконили свои отношения – они признались лишь в программе "Вечерний Ургант".
Мы уже поженились. Я больше не невеста, – рассказала Седокова в эфире шоу. – Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу.
Для такого важного события в своей жизни певица выбрала кружевное свадебное платье и длинную фату со шлейфом, отделанную также кружевом. Выглядела Анна непревзойденно.
Анна и Янис организовали скромный ужин на берегу реки с играми и танцами. Ведь с ними были старшая дочь артистки Алина и младший сын Гектор.
Отметим, что брак с Янисом Тимма для Седоковой является третьим. Баскетболист женился во второй раз.
Напомним,