Анна Седокова получила предложение руки и сердца от Яниса Тимма: Обещаю стать лучшей женой и мамой

23 июля 2020 12:15 Юлия Крутиева
Анна Седокова получила предложение руки и сердца от Яниса Тимма: Обещаю стать лучшей женой и мамой
Анна Седокова с Янисом Тимма
instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова не перестает удивлять публику новостями из своей личной жизни.

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За плечами Анны Седоковой уже не один брак. Первым ее супругом был футболист Валентин Белькевич, от которого она родила дочь Алину. Вторую дочь певица родила, находясь в браке с бизнесменом Максимом Чернявским.

В 2017 году экс-солистка группы «ВИА Гра» родила сына Гектора. Отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров, с которым она рассталась вскоре после родов.

Но предыдущие неудачи в личной жизни Анну совершенно не останавливают. На удивление поклонников звезда начинает подготовку  к третьей свадьбе.

Помолвка Анны Содоковой и Яниса Тимма / instagram.com/annasedokova
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Сегодня на своей странице в Инстаграм Седокова сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего бойфренда прибалтийского баскетболиста Яниса Тиммы. Избраннику она ответила согласием и пообещала стать лучшей женой.

Мне кажется «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, - написала Седокова. - Но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной.

Анна Седокова с Янисом Тимма / instagram.com/janis.timma

На своей странице в Инстаграм Янис также опубликовал очень нежный пост, в котором рассказал, что для него значит любовь и признался в чувствах своей будущей жене:

Любовь – это всего лишь слово, пока кто-то не придет и не сделает его значимым, и ты это сделала. Я отдам тебе свое сердце на всю жизнь. Самая великая вещь, которую вы когда-либо познаете, – это просто любить и быть любимым в ответ, и это то, что есть у меня. Я хотел, чтобы этот день случился на мой день рождения, потому что ты мой лучший подарок и я хочу называть тебя своей женой. Но вместо одного удивительного дня у меня было два, ты устроила потрясающую вечеринку по случаю моего дня рождения, которую я никогда не забуду. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, чтобы каждый мой день был лучшим. Люблю тебя до Луны и обратно.

Напомним, 

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