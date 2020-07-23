Анна Седокова получила предложение руки и сердца от Яниса Тимма: Обещаю стать лучшей женой и мамой

Певица Анна Седокова не перестает удивлять публику новостями из своей личной жизни.

За плечами Анны Седоковой уже не один брак. Первым ее супругом был футболист Валентин Белькевич, от которого она родила дочь Алину. Вторую дочь певица родила, находясь в браке с бизнесменом Максимом Чернявским.

В 2017 году экс-солистка группы «ВИА Гра» родила сына Гектора. Отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров, с которым она рассталась вскоре после родов.

Но предыдущие неудачи в личной жизни Анну совершенно не останавливают. На удивление поклонников звезда начинает подготовку к третьей свадьбе.

Помолвка Анны Содоковой и Яниса Тимма / instagram.com/annasedokova

Сегодня на своей странице в Инстаграм Седокова сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего бойфренда прибалтийского баскетболиста Яниса Тиммы. Избраннику она ответила согласием и пообещала стать лучшей женой.

Мне кажется «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, - написала Седокова. - Но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной.

Анна Седокова с Янисом Тимма / instagram.com/janis.timma

На своей странице в Инстаграм Янис также опубликовал очень нежный пост, в котором рассказал, что для него значит любовь и признался в чувствах своей будущей жене:

Любовь – это всего лишь слово, пока кто-то не придет и не сделает его значимым, и ты это сделала. Я отдам тебе свое сердце на всю жизнь. Самая великая вещь, которую вы когда-либо познаете, – это просто любить и быть любимым в ответ, и это то, что есть у меня. Я хотел, чтобы этот день случился на мой день рождения, потому что ты мой лучший подарок и я хочу называть тебя своей женой. Но вместо одного удивительного дня у меня было два, ты устроила потрясающую вечеринку по случаю моего дня рождения, которую я никогда не забуду. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, чтобы каждый мой день был лучшим. Люблю тебя до Луны и обратно.

Напомним,