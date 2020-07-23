Анна Седокова получила предложение руки и сердца от Яниса Тимма: Обещаю стать лучшей женой и мамой
Певица Анна Седокова не перестает удивлять публику новостями из своей личной жизни.
В 2017 году экс-солистка группы «ВИА Гра» родила сына Гектора. Отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров, с которым она рассталась вскоре после родов.
Но предыдущие неудачи в личной жизни Анну совершенно не останавливают. На удивление поклонников звезда начинает подготовку к третьей свадьбе.
Мне кажется «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, - написала Седокова. - Но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее. Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной.
На своей странице в Инстаграм Янис также опубликовал очень нежный пост, в котором рассказал, что для него значит любовь и признался в чувствах своей будущей жене:
Любовь – это всего лишь слово, пока кто-то не придет и не сделает его значимым, и ты это сделала. Я отдам тебе свое сердце на всю жизнь. Самая великая вещь, которую вы когда-либо познаете, – это просто любить и быть любимым в ответ, и это то, что есть у меня. Я хотел, чтобы этот день случился на мой день рождения, потому что ты мой лучший подарок и я хочу называть тебя своей женой. Но вместо одного удивительного дня у меня было два, ты устроила потрясающую вечеринку по случаю моего дня рождения, которую я никогда не забуду. Спасибо тебе за все, что ты делаешь, чтобы каждый мой день был лучшим. Люблю тебя до Луны и обратно.
Напомним,