Олег Винник об участии в шоу Танці з зірками: В 46 лет пришло время показать себя с другой стороны

22 июля 2020 14:40 Юлия Крутиева
Олег Винник об участии в шоу Танці з зірками: В 46 лет пришло время показать себя с другой стороны
Олег Винник и Алена Шоптенко
пресс-служба канала 1+1

Сегодня участник нового сезона Танців з зірками на 1+1 Олег Винник пришел в студию Сніданку з 1+1 и рассказал о своих ожиданиях от проекта.

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Ведущие утреннего шоу предложили кумиру миллионов комфортно разместиться в гамаке, ведь сегодня во всем мире отмечают день этого предмета интерьера. Так, сидя в уютном гамаке на террасе студии, Олег Винник рассказал, что никогда раньше не занимался танцами, и для него это самый сложный и самый красивый вид творчества.

Участие в «Танцях з зірками» - это самый сложный шаг в моей жизни. Мне никогда ничего не давалось легко. Мы все должны работать и учиться, ведь через трудности достигаем цели и становимся счастливыми. В 46 лет пришло время показать себя с другой стороны. Я иду на шоу не за победой, а за новым опытом, – делится Олег. А потом добавил, шутя – Возможно, и похудеть удастся.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала 1+1

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К разговору с Олегом через видеосвязь присоединилась его партнерша на проекте - танцовщица Алена Шоптенко. Певец признался, что когда впервые познакомился с Аленой, то понял, что будет настоящая «битва титанов», ведь, если она берется за дело, то подходит к нему крайне ответственно и требовательно, как и сам музыкант.

Алена рассказала, что танцевать с Олегом – для нее настоящая мечта и большая ответственность:

Олег уже сформированный артист, и поэтому нужно очень осторожно подходить к танцам, чтобы не испортить сложившийся образ, а только улучшить. Конечно, танцы требуют много труда, но это творчество, это что-то невероятное и очень красивое. Я хочу, чтобы Олег танцевал с удовольствием.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала 1+1

Отвечая на вопрос ведущих, кого из судей Олег больше всех боится, певец с улыбкой признался, что ему нравится Екатерина Кухар. А вот к конструктивной и жесткой критике от судей Олег готов.

Напомним,

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