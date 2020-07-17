Танці з зірками-2020: известна партнерша Олега Винника

17 июля 2020 20:29 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: известна партнерша Олега Винника

Уже этой осенью на телеканале 1+1 стартует новый сезон шоу Танці з зірками.

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Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу. Уже мы знаем двух звезд, которых в этом году увидим на главном паркете страны – Олег Винник и Надежда Мейхер.

Сегодня же стало известно, с кем будет в паре танцевать главный блондин страны. Партнершей Олега Винника будет танцовщица и хореограф Алена Шоптенко.

Розкриваємо першу пару нового сезону #танціззірками. Вже цієї осені кумир мільйонів українок Олег Винник вийде на паркет головного танцювального шоу країни з Оленою Шоптенко, на рахунку якої вже є одна перемога у проекті,
– написал в Сети телеканал 1+1.

На своей странице в Инстаграм Алена Шоптенко опубликовала снимок со своим партнером, и оставила подпись: «Ну что, потанцуем, Олег?»

«Знайомтесь! Легка, вимоглива, відповідальна Олена Шоптенко - моя партнерка на паркеті!» – написал в соцсети Олег Винник.

Кто еще из звезд примет участие в шоу Танці з зірками-2020 и кто станет их партнерами - мы узнаем уже совсем скоро.

Напомним,

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