Танці з зірками-2020: известна партнерша Олега Винника
Уже этой осенью на телеканале 1+1 стартует новый сезон шоу Танці з зірками.
Сегодня же стало известно, с кем будет в паре танцевать главный блондин страны. Партнершей Олега Винника будет танцовщица и хореограф Алена Шоптенко.
Розкриваємо першу пару нового сезону #танціззірками. Вже цієї осені кумир мільйонів українок Олег Винник вийде на паркет головного танцювального шоу країни з Оленою Шоптенко, на рахунку якої вже є одна перемога у проекті,– написал в Сети телеканал 1+1.
На своей странице в Инстаграм Алена Шоптенко опубликовала снимок со своим партнером, и оставила подпись: «Ну что, потанцуем, Олег?»
«Знайомтесь! Легка, вимоглива, відповідальна Олена Шоптенко - моя партнерка на паркеті!» – написал в соцсети Олег Винник.
Кто еще из звезд примет участие в шоу Танці з зірками-2020 и кто станет их партнерами - мы узнаем уже совсем скоро.
Напомним,