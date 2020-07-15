Танці з зірками-2020: самый красивый блондин Украины стал участником проекта

Совсем скоро на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танців з зірками».

Поэтому накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона «Танців з зірками» передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Первым звездным участником нового сезона стал кумир миллионов - Олег Винник. Об этом стало известно из видео, которое самый красивый блондин Украины разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и которым начал нынешний #танціззіркамиchallenge.

В ролике Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть «Танці з зірками» и исполнил несколько соблазнительных движений, спев строки из собственных песен. Олег бросил вызов бывшей участнице культовой группы «Виа Гра» и украинской актрисе Надежде Мейхер.

Самое красивое и самое сложное для меня - это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда, - прокомментировал Олег свое участие в шоу. - Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танці з зірками" - прекрасная платформа для этого.

Певец Олег Винник / пресс-служба канала 1+1

Совсем скоро станет известно примет ли Надежда Мейхер #танціззіркамиchallenge. Также вскоре откроются имена ведущих и судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним,