Лилия Ребрик похвасталась стройными ножками в джинсах с эффектным разрезом
15 июля 2020 10:10
Ведущая Лилия Ребрик
пресс-служба Нового канала
Актриса и ведущая Лилия Ребрик всегда выбирает для эфиров программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» стильные и оригинальные вещи.
Лилия Ребрик дополнила классической белой рубашкой и туфлями-лодочками такого же цвета.Талию телеведущая подчеркнула черным кожаным ремнем, а завершили образ молочные серьги. В таком наряде Ребрик выглядит по-деловому и небанально одновременно.
Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба Нового канала
Настроение делают небанальные детали. Одеть джинсы на работу. Почувствовать себя в центре внимания. Комплиментов и шуток наслушаться. И все это – всего за 3 часа эфира «Ранку з Україною», – пошутила о своем аутфите Лилия. – А еще я готова к любой погоде, точнее ноги готовы: одной тепло, второй прохладно. Левое колено фотографироваться сегодня отказалось – чувствует себя не фотогеничным.
Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба Нового канала
Напомним,