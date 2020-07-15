Лилия Ребрик похвасталась стройными ножками в джинсах с эффектным разрезом

15 июля 2020 10:10 Юлия Крутиева
Лилия Ребрик похвасталась стройными ножками в джинсах с эффектным разрезом
Ведущая Лилия Ребрик
пресс-служба Нового канала

Актриса и ведущая Лилия Ребрик всегда выбирает для эфиров программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» стильные и оригинальные вещи.

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В одном из последних прямых эфиров телезвезда появилась в трендовых джинсах с разрезом на ноге. Необычные темно-синие брюки свободного кроя Лилия Ребрик дополнила классической белой рубашкой и туфлями-лодочками такого же цвета. 

Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба Нового канала
Талию телеведущая подчеркнула черным кожаным ремнем, а завершили образ молочные серьги. В таком наряде Ребрик  выглядит по-деловому и небанально одновременно. 

Настроение делают небанальные детали. Одеть джинсы на работу. Почувствовать себя в центре внимания. Комплиментов и шуток наслушаться. И все это – всего за 3 часа эфира «Ранку з Україною», – пошутила о своем аутфите Лилия. – А еще я готова к любой погоде, точнее ноги готовы: одной тепло, второй прохладно. Левое колено фотографироваться сегодня отказалось – чувствует себя не фотогеничным.

Ведущая Лилия Ребрик / пресс-служба Нового канала
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К слову, Лилия любит элегантные платья, но не боится и модных экспериментов. Например, недавно она появилась в эфире «Ранку з Україною» в трендовых бермудах и собрала множество комплиментов в сети.

Напомним, 

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