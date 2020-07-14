Леся Никитюк назвала имя нового Холостяка: Может казаться, что я легкомысленный ловелас
Красив, харизматичен, обаятелен… За кого же отдала свой голос ведущая Нового канала Леся Никитюк?
Например, водителю «Богдана» из «Le Маршрутки» Богдану Богдановичу досталось место в «Зважених і щасливих», а вот актера и блогера Богдана Шелудяка Леся «назначила» новым «Холостяком». Зрителям Нового канала Богдан хорошо знаком по сериалити «Киев днем и ночью». Да, это он – тот самый харизматичный фотограф, за любовь которого самоотверженно сражались девушки.
У меня часто спрашивают, почему меня до сих пор не позвали на роль «Холостяка», но это вопрос к создателям проекта, – признался Шелудяк Новому каналу. – Я всегда открыт к новым вызовам! Тем более, что я действительно холостяк уже более двух лет. Знаю многих участников этого романтического реалити – как девушек, так и главных героев. И точно знаю, что на этом проекте действительно есть чувства. Так что, если руководители проекта сделают мне предложение поучаствовать, мы с командой рассмотрим его с удовольствием.
Всем визуально может казаться, что я легкомысленный ловелас, который смотрит только на оболочку, но это далеко не так. Я очень закрытый в жизни, и чтобы открыться, а тем более влюбиться, мне нужно время, иногда много времени, – признался Богдан. – Но в нынешних реалиях многие хотят сейчас, уже и немедленно. Это не моя история, и лишь одна из немногих причин, почему я до сих пор один.
Пока что разговоры об участии Богдана в «Холостяке» – всего лишь разговоры. Но кто знает? Ведь, как известно, в каждой шутке – лишь доля шутки.
Напомним,