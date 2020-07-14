Видео обнаженной Елены-Кристины Лебедь угрожали опубликовать на порносайте

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) показала грудь ради рассекречивания мошеннической схемы.

Этим расследованием Елена-Кристина Лебедь интриговала еще до старта проекта в эфире. Ведь впервые за всю историю «Аферистов в сетях» для разоблачения мошенника ведущей пришлось показать обнаженную грудь на камеру.

Судьба этой аферы некоторое время висела на волоске, – призналась Елена-Кристина Лебедь. – Ее считали слишком дерзкой. Но мы вырезали самые провокационные моменты, потому что очень хотели показать схему мошенничества.

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Из-за своего желания соответствовать современным стандартам девушки часто попадают в неприятности. Поэтому эта афера сегодня массово распространяется в интернете.

Все началось с письма зрительницы, которой интернет-тренер предложила бесплатный курс спортивных тренировок, – рассказывает ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом выводит на чистую воду мошенников. – Я ее попросила бросить страницу в соцсетях и сразу написала, что тоже хочу стать клиенткой. Тренер не отказала и предложила с помощью упражнений еще и увеличить грудь.

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Сначала Елена-Кристина Лебедь действительно тренировалась под тщательным онлайн-наблюдением спортсменки. А потом та начала шантажировать телеведущую, что опубликует ее обнаженные видео на порносайте.

Как они оказались у незнакомого человека и, тем более, мошенницы? И почему Елене-Кристине Лебедь пришлось обнажиться? Узнаете уже сегодня, 14 июля, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!

Напомним,