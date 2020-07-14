Видео обнаженной Елены-Кристины Лебедь угрожали опубликовать на порносайте
Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) показала грудь ради рассекречивания мошеннической схемы.
Судьба этой аферы некоторое время висела на волоске, – призналась Елена-Кристина Лебедь. – Ее считали слишком дерзкой. Но мы вырезали самые провокационные моменты, потому что очень хотели показать схему мошенничества.
Из-за своего желания соответствовать современным стандартам девушки часто попадают в неприятности. Поэтому эта афера сегодня массово распространяется в интернете.
Все началось с письма зрительницы, которой интернет-тренер предложила бесплатный курс спортивных тренировок, – рассказывает ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год с успехом выводит на чистую воду мошенников. – Я ее попросила бросить страницу в соцсетях и сразу написала, что тоже хочу стать клиенткой. Тренер не отказала и предложила с помощью упражнений еще и увеличить грудь.
Как они оказались у незнакомого человека и, тем более, мошенницы? И почему Елене-Кристине Лебедь пришлось обнажиться? Узнаете уже сегодня, 14 июля, в 19:00 в «Аферистах в сетях» на Новом канале!
Напомним,