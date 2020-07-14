Звезда Папиных дочек Мирослава Карпович переехала к Павлу Прилучному: Я тут хозяйка!

Отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович развиваются очень стремительно.

15 июня звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный официально развелся со своей супругой Агатой Муцениеце. И спустя короткое время мужчине стали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович.

Но дыма без огня не бывает... и позже стало известно, что эти слухи оказались правдой. В начале июля папарацци подловили пару, отдыхающими в Крыму. Мирослава очень много времени уделяла детям, а младшую – Мию – и вовсе не спускала с рук.

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного / instagram.com/agataagata

Теперь же в СМИ появилась информация, что актриса сериала "Папины дочки" перевезла вещи в коттедж Прилучного, где актер проживает с детьми. Об этом журналистам рассказали соседи. Им не понравилось, как с первого дня себя зарекомендовала Карпович. В общении с домработницей актриса громко заявляла: "Я тут хозяйка!"

Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет, – рассказывает порталу "7 Дней.ру" инсайдер, проживающий в том же поселке, что и Павел Прилучный. – Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так!

Отметим, что коллеги по сцене Павла и Мирославы заявляли, что роман пара закрутила еще в декабре 2019 года. Якобы, Карпович буквально проходу не давала Прилучному и все же смогла увести его из семьи.

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович / instagram.com/m1r0slava_karpovich

Напомним,