Звезда Папиных дочек Мирослава Карпович переехала к Павлу Прилучному: Я тут хозяйка!
Отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович развиваются очень стремительно.
Но дыма без огня не бывает... и позже стало известно, что эти слухи оказались правдой. В начале июля папарацци подловили пару, отдыхающими в Крыму. Мирослава очень много времени уделяла детям, а младшую – Мию – и вовсе не спускала с рук.
Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет, – рассказывает порталу "7 Дней.ру" инсайдер, проживающий в том же поселке, что и Павел Прилучный. – Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так!
Отметим, что коллеги по сцене Павла и Мирославы заявляли, что роман пара закрутила еще в декабре 2019 года. Якобы, Карпович буквально проходу не давала Прилучному и все же смогла увести его из семьи.
Напомним,