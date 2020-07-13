Участница шоу Холостяк станет мамой во второй раз
13 июля 2020 00:05
Юлия Крутиева
Холостяк 7 сезон участница Марго
instagram.com/koroleva__margo
Самая яркая участница 7 сезона проекта Холостяк Марго решила со вторым ребенком долго не тянуть.
На днях Марго призналась, что готовится во второй раз стать мамой
. Пол будущего малыша девушка решила пока не рассекречивать.
На своей странице в Инстаграм экс-холостячка опубликовала фотографию, где она запечатлена с округлившимся животиком. Марго признается, что не рассказать о своем "положении" больше не было сил.
Участница 7 сезона шоу Холостяк - Марго / instagram.com/koroleva__margo
Наша семья снова в ожидании чуда. Молчать больше не было сил, – пишет в Сети Марго. – Столько надо с вами всего обсудить. Постепенно буду писать посты про беременность.
Отметим, сейчас в семье Марго и ее мужа Михаила подрастает сынок Роман. Малышу 19 сентября исполнится 2 года.
Холостяк-7: Марго с сыном Романом / instagram.com/koroleva__margo
Отношения супругов развивались стремительно. Спустя всего лишь месяц со дня знакомства Михаил сделал Марго предложение, и еще через месяц пара расписалась. А вот росписи у влюбленных было аж две – в Одессе и на Мальдивах.
Свадьба Марго и Михаила / instagram.com/koroleva__margo
Напомним,