Участница шоу Холостяк станет мамой во второй раз

13 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Участница шоу Холостяк станет мамой во второй раз
Холостяк 7 сезон участница Марго
instagram.com/koroleva__margo

Самая яркая участница 7 сезона проекта Холостяк Марго решила со вторым ребенком долго не тянуть.

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На днях Марго призналась, что готовится во второй раз стать мамой. Пол будущего малыша девушка решила пока не рассекречивать.

На своей странице в Инстаграм экс-холостячка опубликовала фотографию, где она запечатлена с округлившимся животиком. Марго признается, что не рассказать о своем "положении" больше не было сил.

Участница 7 сезона шоу Холостяк - Марго / instagram.com/koroleva__margo

Наша семья снова в ожидании чуда. Молчать больше не было сил, – пишет в Сети Марго. – Столько надо с вами всего обсудить. Постепенно буду писать посты про беременность.

Отметим, сейчас в семье Марго и ее мужа Михаила подрастает сынок Роман. Малышу 19 сентября исполнится 2 года.

Холостяк-7: Марго с сыном Романом / instagram.com/koroleva__margo

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Отношения супругов развивались стремительно. Спустя всего лишь месяц со дня знакомства Михаил сделал Марго предложение, и еще через месяц пара расписалась. А вот росписи у влюбленных было аж две – в Одессе и на Мальдивах.

Свадьба Марго и Михаила / instagram.com/koroleva__margo

Напомним,

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