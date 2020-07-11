Від пацанки до панянки-4: участница попала в больницу с угрозой прерывания беременности
11 июля 2020 00:05
Від пацанки до панянки 4 сезон Алина Шевченко
пресс-служба Нового канала
Участница Від пацанки до панянки (Новый канал) Алина #ДвеЗвезды Шевченко поделилась подробностями произошедшего и рассказала о своем состоянии.
Читайте такжеЕще та горячая штучка: Оля Цибульская похвасталась своими ягодицами в леопардовом купальникеНа днях 21-летнюю Алину Шевченко срочно госпитализировали в больницу с угрозой прерывания беременности. Девушка несколько дней испытывала дискомфорт в области мочевого пузыря, но переживать не спешила. Она консультировалась с врачом и предполагала, что проблема – в неправильном положении плода. Но вдруг ей стало гораздо хуже, и она вызвала скорую.
Від пацанки до панянки 4 сезон Алина Шевченко попала в больницу / пресс-служба
Я проснулась в четыре утра, чтобы сходить в туалет, – рассказала участница «Від пацанки до панянки» (Новый канал). – И после этого у меня появились болевые ощущения. Выпила таблетку но-шпы и легла спать дальше. Но ненадолго. Спустя пару часов боль усилилась, и я разбудила Максима (гражданский муж Алины Шевченко). Уже плача, сказала ему: «Мне настолько больно, что не могу ни лежать, ни ходить, ни стоять… Даже дышать не могу!» И мы вызвали скорую помощь. Меня привезли в больницу, расспросили обо всех симптомах, осмотрели и назначили капельницу. Когда вставляли катетер, думала, не выдержу. Меня тошнило, кружилась голова, я сильно плакала. Но, к счастью, стало легче. Капельница обезболила все. Потом взяли необходимые анализы, сделали несколько уколов, УЗИ. Врач сказал, что у меня, вероятно, цистит и соль в почках. Но точный диагноз еще не поставили.
Від пацанки до панянки 4 сезон Алина Шевченко / пресс-служба
Читайте такжеКак новая мама: Павла Прилучного с детьми застали на отдыхе в компании Мирославы КарповичАлина Шевченко также добавила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. Она уже нормально дышит и передвигается, не испытывает боли, не плачет и очень хочет домой. Правда, с последним пунктом ей придется повременить. Лечение никто не отменял.
Напомним,