Від пацанки до панянки-4: еще одна участница проекта беременна
Приятной новостью о пополнении в семье поделилась участница проекта Від пацанки до панянки-4 Алина #Двезвезды Шевченко.
Мы очень хотим детей, – рассказала на съемке последнего эпизода четвертого сезона «пацанка». – У меня три сестры и брат, также много племянников, и я всех их нянчила. Поэтому детей не боюсь.
Я очень счастлива, – призналась участница «Від пацанки до панянки». – Правда, немного боюсь родов. Но рада, что скоро стану мамой. Чувствую себя прекрасно. И врачи говорят, что ребенок здоров и хорошо развивается.
Отец ребенка – парень, с которым Алина встречалась еще во время проекта. Пара уже пять лет живет в гражданском браке.
Муж также очень радуется моей беременности, – говорит «пацанка». – Всячески угождает мне – покупает разные вкусности, которые мне хочется съесть (улыбается). Это была запланированная беременность.
Пол ребенка пара пока разглашать не хочет. Не определились они и с именем для ребенка.
Я хотела бы стать такой мамой, какой у меня никогда не было, – призналась Алина #Двезвезды Шевченко Новому каналу. – Любящей, хорошей, внимательной, немного строгой, чтобы держать дисциплину (улыбается). Мы будем с мужем делать все то, чего для нас не делали родители.
Напомним,