Від пацанки до панянки-4: еще одна участница проекта беременна

17 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: еще одна участница проекта беременна
Від пацанки до панянки 4 сезон Алина #Двезвезды Шевченко
пресс-служба Нового канала

Приятной новостью о пополнении в семье поделилась участница проекта Від пацанки до панянки-4 Алина #Двезвезды Шевченко.

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Вслед за Владиславой Роговенко новостью о своей беременности поделилась еще одна участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) – Алина #Двезвезды Шевченко. Еще в финале проекта девушка призналась, что они вместе с парнем работают над пополнением, однако пока безрезультатно.

Мы очень хотим детей, – рассказала на съемке последнего эпизода четвертого сезона «пацанка». – У меня три сестры и брат, также много племянников, и я всех их нянчила. Поэтому детей не боюсь.

Від пацанки до панянки 4 сезон Алина #Двезвезды Шевченко беременна / пресс-служба Нового канала

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Совсем недавно «пацанка» обрадовала – у них получилось забеременеть! Публично приятной новостью Алина #Двезвезды решила поделиться только сейчас – на седьмом месяце.

Я очень счастлива, – призналась участница «Від пацанки до панянки». – Правда, немного боюсь родов. Но рада, что скоро стану мамой. Чувствую себя прекрасно. И врачи говорят, что ребенок здоров и хорошо развивается.

Від пацанки до панянки 4 сезон Алина #Двезвезды Шевченко беременна / пресс-служба

Отец ребенка – парень, с которым Алина встречалась еще во время проекта. Пара уже пять лет живет в гражданском браке.

Муж также очень радуется моей беременности, – говорит «пацанка». – Всячески угождает мне – покупает разные вкусности, которые мне хочется съесть (улыбается). Это была запланированная беременность.

Від пацанки до панянки 4 сезон Алина #Двезвезды Шевченко / пресс-служба Нового канала

Пол ребенка пара пока разглашать не хочет. Не определились они и с именем для ребенка.

Я хотела бы стать такой мамой, какой у меня никогда не было, – призналась Алина #Двезвезды Шевченко Новому каналу. – Любящей, хорошей, внимательной, немного строгой, чтобы держать дисциплину (улыбается). Мы будем с мужем делать все то, чего для нас не делали родители.

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К слову, на «Від пацанки до панянки» Алина пришла, чтобы наладить свою жизнь. У девушки были проблемы с алкоголем и законом. После проекта, как призналась «пацанка», она вернулась к привычной жизни, но через несколько месяцев опомнилась и начала меняться. И, как мы видим, успешно!

Напомним,

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