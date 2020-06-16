Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

16 июня 2020 19:25 Юлия Крутиева
Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

С карантина многие звезды украинского шоу-бизнеса выйдут будучи беременными, а кто-то успеет даже родить.

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Сегодня о своей второй беременности рассказала актриса «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук. 34-летней звезде удавалось долгое время скрывать от публики свое интересное положение.

Анна Саливанчук станет мамой во второй раз / instagram.com/salivanchuk.anna

Ну, все - раскрываю карты, молчать больше не буду!!!!
– написала в Сети Анна Саливанчук.

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На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала целую серию фотографий с фотосессии. На некоторых кадрах Анна позировала с пикантном нижнем белье, демонстрируя округлившийся животик и пышную грудь.

Анна Саливанчук беременна / instagram.com/salivanchuk.anna

Также на снимках можно увидеть супруга Анны, продюсера «Студии Квартал 95» Александра Божкова, и их подросшего сына – 5-летнего Глеба.

Поздравляем Анну Саливанчук и Александра Божкова со скорым пополнением в семье, и желаем актрисе легких беременности и родов.

Анна Саливанчук с мужем и сыном / instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним,

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