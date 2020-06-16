Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
16 июня 2020 19:25
Юлия Крутиева
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna
С карантина многие звезды украинского шоу-бизнеса выйдут будучи беременными, а кто-то успеет даже родить.
Сегодня о своей второй беременности рассказала актриса «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук. 34-летней звезде удавалось долгое время скрывать от публики свое интересное положение.
Анна Саливанчук станет мамой во второй раз / instagram.com/salivanchuk.anna
Ну, все - раскрываю карты, молчать больше не буду!!!!
– написала в Сети Анна Саливанчук.
На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала целую серию фотографий с фотосессии. На некоторых кадрах Анна позировала с пикантном нижнем белье, демонстрируя округлившийся животик и пышную грудь.
Анна Саливанчук беременна / instagram.com/salivanchuk.anna
Также на снимках можно увидеть супруга Анны, продюсера «Студии Квартал 95» Александра Божкова, и их подросшего сына – 5-летнего Глеба.
Поздравляем Анну Саливанчук и Александра Божкова со скорым пополнением в семье, и желаем актрисе легких беременности и родов.
Анна Саливанчук с мужем и сыном / instagram.com/salivanchuk.anna
Напомним,