Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) стала жертвой мошенника с сайта знакомств.

За пять сезонов проекта Елена-Кристина Лебедь неоднократно оказывалась в опасных ситуациях. Для таких случаев у ведущей есть кодовое слово «Щука», которое она кричит в беде. И команда «Аферистов в сетях» приходит на помощь и ловит мошенников.

Однако на этот раз события развивались по другому сценарию.

Впервые меня подожгли, – удивляет результатами встречи с мошенником Елена-Кристина Лебедь. – Это то, что шокировало всех. Особенно, когда мы узнали, ради чего!

Аферисты в сетях: Елену-Кристину Лебедь поджег «одноклассник» на свидании / пресс-служба Нового канала

Очередного афериста команда проекта нашла на сайте знакомств. Точнее, это он вышел на Елену-Кристину Лебедь, представившись ее одноклассником. В процессе общения мужчина признался, что ошибся, но писать не перестал.

Он заваливал меня сообщениями и признаниями, – вспоминает ведущая «Аферистов в сетях». – Забивал голову сердечками. Так быстро «влюбляются» только аферисты.

Аферисты в сетях: Елену-Кристину Лебедь поджег «одноклассник» на свидании / пресс-служба Нового канала

А при личной встрече, которая прошла в романтическом месте с видом на Днепр, незнакомец отвлек Елену-Кристину Лебедь и поджег ей платье. Ведущая и опомниться не успела, как мошенник скрылся в неизвестном направлении.

Неужели аферисту удалось сбежать? Для чего он искал встречи с ведущей? И пострадала ли Елена-Кристина Лебедь? Ответ на все эти вопросы вы узнаете уже сегодня, 16 июня, в 19:00 в новом выпуске «Аферистов в сетях» на Новом канале, а после эфира на нашем сайте TV.UA!

Напомним,