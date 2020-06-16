Холостяк-10: Анна Неплях поделилась яркими фото со Дня рождения в стиле 90-х – была и роза от пилота

Одна из самых ярких участниц 10 сезона проекта Холостяк Анна Неплях запомнилась телезрителю милой хохотушкой.

Несмотря на то, что на проекте "Холостяк" для девушек остальные участницы являются конкурентками и борются они за одного мужчину, – дружбу никто не отменял. Это доказал юбилейный сезон шоу.

На пост-шоу реалити "Жизнь после проекта" Анна Неплях рассказала, что очень сдружилась с двумя участницами – Ольгой Виноградовой и Натальей Масленниковой – еще будучи в рамках проекта. После – девушки также поддерживают хорошие отношения.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

5 июня Аня отпраздновала свой день рождения. Конечно же, это событие было таким же ярким и эпатажным, как и сама Неплях. Среди присутствующих были и подружки из шоу – Оля и Наташа.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Оххх... а гости отрывались-то "на полную". Судя по фотографиям, которыми Неплях поделилась на своей странице в Инстаграм, этот день рождения стал для нее одним из самых незабываемых. Чего там только не было, даже розу от пилота Анна получила!

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Спасибо, что ты запечатлел искренние и настоящие эмоции. Ииии... если ваша вечеринка не похожа на это, даже не думайте меня звать. Для меня это была вечеринка 90-х, и мне безумно приятно, что друзья подхватили эту идею! – пишет Анна в Сети. – Было все - яркие костюмы, ковры и старая техника, слёзы радости и самые искренние улыбки, моя любимая музыка, видеопоздравление от самых близких, сумасшедшие танцы, водочка и селедочка, и даже оливье и селедка под шубой, Роза от пилота, лицо в торте и купание голыми в бассейне.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Отметим, что канал СТБ начал работу над первым украинским романтическим реалити «Холостячка», в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина. Главной героиней станет актриса Ксения Мишина.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Напомним,