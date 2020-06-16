Холостяк-10: Анна Неплях поделилась яркими фото со Дня рождения в стиле 90-х – была и роза от пилота

16 июня 2020 00:25 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Анна Неплях поделилась яркими фото со Дня рождения в стиле 90-х – была и роза от пилота
Холостяк-10: участница Анна Неплях
instagram.com/neplyah

Одна из самых ярких участниц 10 сезона проекта Холостяк Анна Неплях запомнилась телезрителю милой хохотушкой.

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Несмотря на то, что на проекте "Холостяк" для девушек остальные участницы являются конкурентками и борются они за одного мужчину, – дружбу никто не отменял. Это доказал юбилейный сезон шоу.

На пост-шоу реалити "Жизнь после проекта" Анна Неплях рассказала, что очень сдружилась с двумя участницами – Ольгой Виноградовой и Натальей Масленниковой – еще будучи в рамках проекта. После – девушки также поддерживают хорошие отношения.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

5 июня Аня отпраздновала свой день рождения. Конечно же, это событие было таким же ярким и эпатажным, как и сама Неплях. Среди присутствующих были и подружки из шоу – Оля и Наташа.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

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Оххх... а гости отрывались-то "на полную". Судя по фотографиям, которыми Неплях поделилась на своей странице в Инстаграм, этот день рождения стал для нее одним из самых незабываемых. Чего там только не было, даже розу от пилота Анна получила!

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Спасибо, что ты запечатлел искренние и настоящие эмоции. Ииии... если ваша вечеринка не похожа на это, даже не думайте меня звать. Для меня это была вечеринка 90-х, и мне безумно приятно, что друзья подхватили эту идею! – пишет Анна в Сети. – Было все - яркие костюмы, ковры и старая техника, слёзы радости и самые искренние улыбки, моя любимая музыка, видеопоздравление от самых близких, сумасшедшие танцы, водочка и селедочка, и даже оливье и селедка под шубой, Роза от пилота, лицо в торте и купание голыми в бассейне.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

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Отметим, что канал СТБ начал работу над первым украинским романтическим реалити «Холостячка», в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина. Главной героиней станет актриса Ксения Мишина.

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Холостяк-10: Анна Неплях отпраздновала день рождения - фото

Напомним,

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