Холостяк-10: Анна Неплях поделилась яркими фото со Дня рождения в стиле 90-х – была и роза от пилота
Одна из самых ярких участниц 10 сезона проекта Холостяк Анна Неплях запомнилась телезрителю милой хохотушкой.
На пост-шоу реалити "Жизнь после проекта" Анна Неплях рассказала, что очень сдружилась с двумя участницами – Ольгой Виноградовой и Натальей Масленниковой – еще будучи в рамках проекта. После – девушки также поддерживают хорошие отношения.
5 июня Аня отпраздновала свой день рождения. Конечно же, это событие было таким же ярким и эпатажным, как и сама Неплях. Среди присутствующих были и подружки из шоу – Оля и Наташа.
Спасибо, что ты запечатлел искренние и настоящие эмоции. Ииии... если ваша вечеринка не похожа на это, даже не думайте меня звать. Для меня это была вечеринка 90-х, и мне безумно приятно, что друзья подхватили эту идею! – пишет Анна в Сети. – Было все - яркие костюмы, ковры и старая техника, слёзы радости и самые искренние улыбки, моя любимая музыка, видеопоздравление от самых близких, сумасшедшие танцы, водочка и селедочка, и даже оливье и селедка под шубой, Роза от пилота, лицо в торте и купание голыми в бассейне.
Напомним,