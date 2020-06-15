Холостячка: Иракли Макацария дал несколько советов для Ксении Мишиной

15 июня 2020 16:30 Юлия Крутиева
Холостячка: Иракли Макацария дал несколько советов для Ксении Мишиной
Экс-Холостяк Иракли Макацария
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина.

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Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Экс-Холостяк Иракли Макацария поделились своим мнением о новом проекте и дал несколько советов для Ксении.

Я думаю, что очень многие зрители ждали именно такой формат. Успешность проекта «Холостяк» длится многие годы и каждый сезон зрители наблюдают за тем, как девушки пытаются выстроить отношения с главным героем, - говорит Иракли. - Конечно, теперь будет очень интересно увидеть мужскую конкуренцию за сердце героини. Я очень надеюсь, что мужчины смогут выстраивать свою позицию и защищать свое право на отношения без физической силы.

Актриса Ксения Мишина / пресс-служба канала СТБ
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Также Макацария прокомментировал выбор главной героини. 

Я знаком с Ксений и считаю, что она идеальная героиня для проекта «Холостячка». Это очень красивая, умная, целеустремленная и достойная девушка, которая заслуживает счастья, - комментирует экс-Холостяк. - Мужчинам придется хорошенько поработать над собой чтобы привлечь внимание Ксении. Считаю, что Ксения достаточно умная девушка и прекрасно чувствует людей. Мне будет очень интересно наблюдать за ее общением с участниками. Я пожелаю ей терпения, мудрости и обрести настоящую любовь на проекте.

Можем только присоединиться к таким теплым словам Иракли.

Напомним, 

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