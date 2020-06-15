Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье

15 июня 2020 11:43 Юлия Крутиева
Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье
Певица Дженнифер Лопес
instagram.com/tbdpupofficial

Певица Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью о пополнении в семье.

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Американская певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес поделилась со своими поклонниками приятной новостью – не так давно ее семья стала больше.

Нет-нет, 50-летняя певица не стала в третий раз мамой. Дело в том, что Дженнифер решила подарить своему сыну Максу домашнего любимца - щенка породы голдендудль.

Сын Дженнифер Лопес Макс / instagram.com/tbdpupofficial
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Лопес даже уже поделилась серией фотографий с новым членом семьи на своей странице в Инстаграм. В кадре ее сын и дочка светятся от счастья, держа пса на руках.

Вчера мы удивили Макса новым щенком породы голдендудель. Так мило, но осталось решить одно... его имя! - написал на своей странице в Инстаграм муж певицы Алекс Родригес. - У нас семейные дебаты, и мы будем рады вашей помощи!

Дженнифер Лопес с семьей / instagram.com/tbdpupofficial
Напомним, 

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