Дженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье
Певица Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью о пополнении в семье.
Нет-нет, 50-летняя певица не стала в третий раз мамой. Дело в том, что Дженнифер решила подарить своему сыну Максу домашнего любимца - щенка породы голдендудль.
Вчера мы удивили Макса новым щенком породы голдендудель. Так мило, но осталось решить одно... его имя! - написал на своей странице в Инстаграм муж певицы Алекс Родригес. - У нас семейные дебаты, и мы будем рады вашей помощи!