МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
14 июня 2020 00:25
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
пресс-служба канала СТБ
13 июня на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 16 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-2.
На битве черных фартуков на этой неделе участников шоу «МастерШеф. Профессионалы-2»
ждали микроволновые печи. И заданием было – приготовить блюдо с помощью лишь этой кухонной техники. Кого-то спасли вкусовые качества блюда, а кто-то – не справился с заданием и покинул проект.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 16 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Никита Алимов.
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 20 июня, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.