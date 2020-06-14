МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

14 июня 2020 00:25 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
пресс-служба канала СТБ

13 июня на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 16 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-2.

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На битве черных фартуков на этой неделе участников шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» ждали микроволновые печи. И заданием было – приготовить блюдо с помощью лишь этой кухонной техники. Кого-то спасли вкусовые качества блюда, а кто-то – не справился с заданием и покинул проект.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 16 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Никита Алимов.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 20 июня, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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