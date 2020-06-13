Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

13 июня 2020 20:00 Юлия Крутиева
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
пресс-служба

13 июня на 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидели новый выпуска проекта Вечерний Квартал.

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Одним из самых ярких номеров этого выпуска станет постановка с участием известной примы-балерины Екатерины Кухар. Судья шоу «Танцы со звездами» появится на сцене вместе со своим мужем Александром Стояновым и шокирует многих своими новыми пышными формами.

Именно в этом выпуске состоится долгожданная телевизионная премьера дуэта Сергея Бабкина и Елены Кравец. Также в субботнем шоу зрители впервые увидят политическую версию «Школы доктора Комаровского». В ней известный олигарх расскажет о симптомах основных политических заболеваний: «Киванизм… Всё как у подростков, только на людях и во время работы».

Что же касается традиционных музыкальных номеров «Квартала», зрители нового выпуска увидят, а точнее услышат новую вариацию на известную песню Андрея Макаревича «Он был старше ее ...». В этом скетче супружеская пара в исполнении Елены Кравец и Евгения Кошевого будут предъявлять личные претензии, с которыми их пришлось столкнуться на совместной самоизоляции. Причем их семейные разборки будут проходить прямо на приеме у психолога.

Новый выпуск шоу «Вечерний квартал» смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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