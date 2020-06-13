МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

13 июня 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
пресс-служба канала СТБ

13 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 16 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: участник шоу впервые стал папой
Участникам предстоит пройти краш-тест от гостей – восьмерки лучших поваров первого сезона «МастерШеф. Профессионалы». У каждого из гостей есть ингредиент, который он не любит. Задача участников приготовить такие блюда, чтобы повара первого сезона полюбил свой ненавистный продукт. Брюссельская капуста, морская капуста, тыква, соевое мясо, манная крупа – удастся ли участникам завернуть эти продукты во вкусную оболочку.

Во втором конкурсе будут сражаться две команды – профессионалы первого сезона против профессионалов второго сезона. Оценивать блюда в этот раз будут четыре известных украинских ресторатора. А также всех ожидает неожиданная битва черных.

16 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

Материалы по теме

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Телешоу

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)
Телешоу

Аферисты в сетях-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)
Вечерний квартал: Екатерина Кухар набрала 100 кг, а Юрий Ткач раскрыл свое "криминальное" прошлое
Анонсы на ТВ

Вечерний квартал: Екатерина Кухар набрала 100 кг, а Юрий Ткач раскрыл свое "криминальное" прошлое
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.06.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.06.2020)

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK