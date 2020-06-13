МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
13 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 16 выпуск второго сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.
Во втором конкурсе будут сражаться две команды – профессионалы первого сезона против профессионалов второго сезона. Оценивать блюда в этот раз будут четыре известных украинских ресторатора. А также всех ожидает неожиданная битва черных.
16 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.