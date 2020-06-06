МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 15 выпуске от 06.06.2020
6 июня 2020 22:30
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 15 выпуске от 06.06.2020
пресс-служба канала СТБ
6 июня на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».
На битве черных фартуков на этой неделе было очень сложно. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2»
нужно было приготовить новое блюдо: в нем соединить элитный продукт, например морского ежа, со специфическими ингредиентами, такими как ливерная колбаса или кровь.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 14 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Максим Высоцкий.
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 15 выпуске от 06.06.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 13 июня, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.