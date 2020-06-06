МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 15 выпуске от 06.06.2020

6 июня 2020 22:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 15 выпуске от 06.06.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 15 выпуске от 06.06.2020
пресс-служба канала СТБ

6 июня на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

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На битве черных фартуков на этой неделе было очень сложно. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» нужно было приготовить новое блюдо: в нем соединить элитный продукт, например морского ежа, со специфическими ингредиентами, такими как ливерная колбаса или кровь.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 14 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Максим Высоцкий.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 15 выпуске от 06.06.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 13 июня, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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