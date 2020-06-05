МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут бар, где все блюда стоимостью по 1 евро

В эту субботу, 6 июня, в 19:00 на телеканале СТБ в эфир выйдет пятнадцатый выпуск 2 сезона проекта МастерШеф. Профессионалы.

Каждый раз участники доказываются, что они могут соединять несоединимые ингредиенты и продумывать предпринимательские стратегии. На испытании участники «МастерШеф. Профессионалы-2» будут в роли рестораторов 1-евро баров – все блюда в таких заведениях в одну стоимость. Они поделятся на две команды.

Сначала нужно продумать меню заведений, – комментирует судья проекта Владимир Ярославский. – Это должен быть моноформат. Количество позиций в меню – решают участники. Чтобы проверить бизнес-проекты на прочность, к нам придут гости – участники предыдущих сезонов «МастерШеф». Покупать они будут блюда на собственные деньги, и попробуют столько, сколько им захочется. Все позиции меню должны быть в одинаковую стоимость – 30 грн.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба канала СТБ

На приготовление и выдачу – 2 часа. На закупку – 1500 грн. Тапас-бар против киш-бара. Лаваш с гуакамоле, крокеты, маленькие фаршированные перчики против флана, лимонного пирога, пирога с рикоттой и шпинатом.

Чья концепция и меню понравится гостям больше, узнаем уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним,