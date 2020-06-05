МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут бар, где все блюда стоимостью по 1 евро

5 июня 2020 23:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут бар, где все блюда стоимостью по 1 евро
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту субботу, 6 июня, в 19:00 на телеканале СТБ в эфир выйдет пятнадцатый выпуск 2 сезона проекта МастерШеф. Профессионалы.

Читайте такжеВечерний квартал: последствия карантина, скандал с Тищенко, политический бомонд и взрывной MONATIK
Каждый раз участники доказываются, что они могут соединять несоединимые ингредиенты и продумывать предпринимательские стратегии. На испытании участники «МастерШеф. Профессионалы-2» будут в роли рестораторов 1-евро баров – все блюда в таких заведениях в одну стоимость. Они поделятся на две команды.

Сначала нужно продумать меню заведений, – комментирует судья проекта Владимир Ярославский. – Это должен быть моноформат. Количество позиций в меню – решают участники. Чтобы проверить бизнес-проекты на прочность, к нам придут гости – участники предыдущих сезонов «МастерШеф». Покупать они будут блюда на собственные деньги, и попробуют столько, сколько им захочется. Все позиции меню должны быть в одинаковую стоимость – 30 грн.

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020) / пресс-служба канала СТБ

На приготовление и выдачу – 2 часа. На закупку – 1500 грн. Тапас-бар против киш-бара. Лаваш с гуакамоле, крокеты, маленькие фаршированные перчики против флана, лимонного пирога, пирога с рикоттой и шпинатом.

Чья концепция и меню понравится гостям больше, узнаем уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним,

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

Материалы по теме

Невероятная правда о звездах: как домашние питомцы артистов помогают избежать одиночества
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: как домашние питомцы артистов помогают избежать одиночества
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
Телешоу

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
Вечерний квартал: последствия карантина, скандал с Тищенко, политический бомонд и взрывной MONATIK
Анонсы на ТВ

Вечерний квартал: последствия карантина, скандал с Тищенко, политический бомонд и взрывной MONATIK
Слепая: смотреть онлайн 50 серию (эфир от 05.06.2020)
Сериалы

Слепая: смотреть онлайн 50 серию (эфир от 05.06.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK