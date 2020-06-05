МастерШеф. Профессионалы-2: участники создадут бар, где все блюда стоимостью по 1 евро
В эту субботу, 6 июня, в 19:00 на телеканале СТБ в эфир выйдет пятнадцатый выпуск 2 сезона проекта МастерШеф. Профессионалы.
Сначала нужно продумать меню заведений, – комментирует судья проекта Владимир Ярославский. – Это должен быть моноформат. Количество позиций в меню – решают участники. Чтобы проверить бизнес-проекты на прочность, к нам придут гости – участники предыдущих сезонов «МастерШеф». Покупать они будут блюда на собственные деньги, и попробуют столько, сколько им захочется. Все позиции меню должны быть в одинаковую стоимость – 30 грн.
На приготовление и выдачу – 2 часа. На закупку – 1500 грн. Тапас-бар против киш-бара. Лаваш с гуакамоле, крокеты, маленькие фаршированные перчики против флана, лимонного пирога, пирога с рикоттой и шпинатом.
Чья концепция и меню понравится гостям больше, узнаем уже в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ.
Напомним,