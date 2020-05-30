МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020

30 мая 2020 20:05 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 13 выпуске от 23.05.2020
пресс-служба канала СТБ

30 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».

Читайте такжеХолостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой
На битве черных фартуков как всегда было нелегко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» нужно было приготовить блюдо, условия приготовления которого определяли счастливчики, оказавшиеся на балконе. Кто справился с заданием, а кто покинул проект из-за грубейшей ошибки?

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 14 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Влад Мицкевич.

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 6 июня, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ кто покинул шоу новости телешоу МастерШеф. Профессионалы-2

Материалы по теме

Я не ищу отношений: Олег Кензов признался, что его сердце свободно
Новости

Я не ищу отношений: Олег Кензов признался, что его сердце свободноЭксклюзив
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Вашим отношениям стоит взять перерыв: ТОП-4 очевидных признака
Психология

Вашим отношениям стоит взять перерыв: ТОП-4 очевидных признака
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK