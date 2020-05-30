МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020
30 мая 2020 20:05
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 13 выпуске от 23.05.2020
пресс-служба канала СТБ
30 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы-2».
На битве черных фартуков как всегда было нелегко. Ведь участникам шоу «МастерШеф. Профессионалы-2»
нужно было приготовить блюдо, условия приготовления которого определяли счастливчики, оказавшиеся на балконе. Кто справился с заданием, а кто покинул проект из-за грубейшей ошибки?
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 14 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» покинул Влад Мицкевич.
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 14 выпуске от 30.05.2020 / пресс-служба канала СТБ
Новый выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите в следующую субботу, 6 июня, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.