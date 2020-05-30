Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой

30 мая 2020 00:15 Юлия Крутиева
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ

Горячее и очень эмоциональное вышло пост-шоу 10 сезона проекта Холостяк.

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В студии девушки и смеялись, и плакали, откровенничали и скрытничали. Однако самое главное заявление произошло в конце выпуска. Победительница реалити «Холостяк-10» Даша Ульянова призналась, что сейчас с Максом они не пара.

Говорить об этом девушке было очень тяжело. Не сдерживая слез, Даша рассказала, что разошлась с Максом. Причиной тому стало его признание про секс с другой девушкой во время проекта.

Максим мне признался, что у него был на проекте секс с другой участницей, – говорит победительница шоу. – В моем представлении мы были парой, у меня были чувства к этому человеку. Для меня это было предательство, я уже проходила в своей жизни это. И это больно.

Холостяк 10 сезон: макс Михайлюк и Даша Ульянова / пресс-служба канала СТБ

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Называть имя той девушки, с которой у главного героя проекта была интимная близость, – Даша не стала. Макс также не стал уточнять, с кем у него был секс. А победительнице шоу – пожелал счастья в личной жизни.

Сможет ли простить Даша Максима – покажет время. Сейчас ей очень больно, но чувства к Холостяку до сих пор у нее есть.

Холостяк 10 сезон победительница Даша Ульянова / социальная сеть Instagram

Однако в Сети уже полным ходом обсуждают новую пассию пилота. Распространилась информация, что у него новые отношения с девушкой по имени Полина, и, якобы, их вместе видели в Киеве. Но это пока что лишь на уровне слухов.

Напомним,

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