Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой
Горячее и очень эмоциональное вышло пост-шоу 10 сезона проекта Холостяк.
Говорить об этом девушке было очень тяжело. Не сдерживая слез, Даша рассказала, что разошлась с Максом. Причиной тому стало его признание про секс с другой девушкой во время проекта.
Максим мне признался, что у него был на проекте секс с другой участницей, – говорит победительница шоу. – В моем представлении мы были парой, у меня были чувства к этому человеку. Для меня это было предательство, я уже проходила в своей жизни это. И это больно.
Сможет ли простить Даша Максима – покажет время. Сейчас ей очень больно, но чувства к Холостяку до сих пор у нее есть.
Однако в Сети уже полным ходом обсуждают новую пассию пилота. Распространилась информация, что у него новые отношения с девушкой по имени Полина, и, якобы, их вместе видели в Киеве. Но это пока что лишь на уровне слухов.
Напомним,