Холостяк-10: стало известно, остались ли вместе Макс Михайлюк и Даша Ульянова

29 мая 2020 23:46 Юлия Крутиева
Холостяк-10: стало известно, остались ли вместе Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и победительница Даша Ульянова
пресс-служба канала СТБ

Сегодня в эфир телеканала СТБ вышел спецвыпуск пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта.

Читайте такжеХолостяк-10: Макс Михайлюк о родителях, семейных ценностях и напутствии от отца
В студию к ведущему проекта Григорию Решетнику пришли многие участницы из 10 сезона самого романтического проекта страны «Холостяк». Девушки с удовольствием делились подробностями из своей личной жизни, а также приоткрывали некоторые секреты своих романтических отношений.

Однако телезрители больше всего ждали появления в студии победительницы 10 сезона Даши Ульяновой. В финале шоу "Холостяк" Макс Михайлюк признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо. Однако остались ли они парой и удалось ли им сохранить их любовь – мы узнали только сегодня.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и победительница Даша Ульянова / пресс-служба канала СТБ

Даша призналась, что сейчас с Максом она не встречается. Что стало причиной – девушка со слезами на глазах рассказала.

После проекта мы прилетели в Киев и я понимала, что Максу нужно решить было свои дела, которые он забросил на 4 месяца. Я уехала к родителям, Макс начал заниматься своими делами. Мы на какое-то время разъехались. Потом произошла встреча. И тут Максим мне признается, что у него был на проекте секс с другой участницей. В моем представлении мы были парой, у меня были чувства к этому человеку. Для меня это было предательство, я уже проходила в своей жизни это. И это больно. Я начала копаться в себе, заниматься с психотерапевтом, но объективных причин в себе, почему так случилось, – я не находила.

Макс также прокомментировал ситуацию:

Получилось все как Даша и рассказала. Не было смысла скрывать и я решил ей рассказать это. Я понимаю, что сделал ей больно и то, что она испытает сейчас, мне знакомо.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и победительница Даша Ульянова / пресс-служба канала СТБ

После чего Даша продолжила:

Все равно я бы узнала рано или поздно, он не умеет врать как и я. Человек мне симпатичен и по сей день. Посмотрим что будет дальше, пока я не знаю, смогу ли я простить или по жизни мы будем идти отдельно друг от друга.

В конце программы Макс обратился к Даше:

Даша, я хотел бы пожелать, чтобы ты была счастлива.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ новости телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк Даша Ульянова

Материалы по теме

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
Новости

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой
Новости

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой
Лунный гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 30 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK