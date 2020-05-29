Холостяк-10: стало известно, остались ли вместе Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Сегодня в эфир телеканала СТБ вышел спецвыпуск пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта.
Однако телезрители больше всего ждали появления в студии победительницы 10 сезона Даши Ульяновой. В финале шоу "Холостяк" Макс Михайлюк признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо. Однако остались ли они парой и удалось ли им сохранить их любовь – мы узнали только сегодня.
Даша призналась, что сейчас с Максом она не встречается. Что стало причиной – девушка со слезами на глазах рассказала.
После проекта мы прилетели в Киев и я понимала, что Максу нужно решить было свои дела, которые он забросил на 4 месяца. Я уехала к родителям, Макс начал заниматься своими делами. Мы на какое-то время разъехались. Потом произошла встреча. И тут Максим мне признается, что у него был на проекте секс с другой участницей. В моем представлении мы были парой, у меня были чувства к этому человеку. Для меня это было предательство, я уже проходила в своей жизни это. И это больно. Я начала копаться в себе, заниматься с психотерапевтом, но объективных причин в себе, почему так случилось, – я не находила.
Макс также прокомментировал ситуацию:
Получилось все как Даша и рассказала. Не было смысла скрывать и я решил ей рассказать это. Я понимаю, что сделал ей больно и то, что она испытает сейчас, мне знакомо.
После чего Даша продолжила:
Все равно я бы узнала рано или поздно, он не умеет врать как и я. Человек мне симпатичен и по сей день. Посмотрим что будет дальше, пока я не знаю, смогу ли я простить или по жизни мы будем идти отдельно друг от друга.
В конце программы Макс обратился к Даше:
Даша, я хотел бы пожелать, чтобы ты была счастлива.
Напомним,