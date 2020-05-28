Холостяк. Жизнь после проекта: как сложились судьбы Макса Михайлюка и участниц после реалити
В эту пятницу, 29 мая в 19:00, в эфире СТБ выйдет пост-шоу Холостяк. Життя після проєкту, ведущем которого станет Григорий Решетник.
Также в студию пост-шоу придут самые яркие холостячки сезона – Алина, Кристина, Аня, Наташа, Оля, Вика, Дана и, конечно же, победительница проекта Даша. Какие изменения произошли в судьбах девушек? Чем они сейчас занимаются? Нашли ли вторую половинку?
Холостячки получат возможность лично пообщаться с Максом и задать ему все волнующие их вопросы. Впервые главный герой будет находиться в студии от начала и до самого конца. В ходе разговора всплывут интригующие подробности – кто из участниц пытался наладить общение с Максом после окончания реалити?
Героями программы станет пара, которая обрела настоящую любовь в 9 сезоне – Никита Добрынин и Даша Квиткова. Все подробности минувшей росписи и предстоящей свадьбы – эксклюзивно в пост-шоу!
В качестве эксперта выступит психолог Наталья Холоденко. Она прокомментирует поведение девушек в проекте и вместе с ними разберет – почему у них не сложились отношения с Холостяком.
Узнайте ответы на все вопросы в финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» в пятницу, 29 мая в 19:00, на СТБ!
Напомним,