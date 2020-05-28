Холостяк. Жизнь после проекта: как сложились судьбы Макса Михайлюка и участниц после реалити

Холостяк. Жизнь после проекта: вместе ли Макс Михайлюк и Даша Ульянова

В эту пятницу, 29 мая в 19:00, в эфире СТБ выйдет пост-шоу Холостяк. Життя після проєкту, ведущем которого станет Григорий Решетник.

Позади 12 недель, наполненных невероятными эмоциями и свиданиями. Из 25 девушек Холостяк выбрал ту единственную, к которой у него успели родиться чувства. Теперь самый важный вопрос – как сложилась жизнь пары после проекта? Остались ли вместе главный герой Макс и его избранница Даша?

Также в студию пост-шоу придут самые яркие холостячки сезона – Алина, Кристина, Аня, Наташа, Оля, Вика, Дана и, конечно же, победительница проекта Даша. Какие изменения произошли в судьбах девушек? Чем они сейчас занимаются? Нашли ли вторую половинку?

Холостячки получат возможность лично пообщаться с Максом и задать ему все волнующие их вопросы. Впервые главный герой будет находиться в студии от начала и до самого конца. В ходе разговора всплывут интригующие подробности – кто из участниц пытался наладить общение с Максом после окончания реалити?

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Прямо в студии пост-шоу Григорий Решетник предложит девушке, которая привыкла все планировать, сыграть в игру, результат которой определит идеального кандидата на роль парня. Кто из известных личностей подойдет ей? Не пропустите!

Героями программы станет пара, которая обрела настоящую любовь в 9 сезоне – Никита Добрынин и Даша Квиткова. Все подробности минувшей росписи и предстоящей свадьбы – эксклюзивно в пост-шоу!

Никита Добрынин и Даша Квиткова / пресс-служба канала СТБ

В качестве эксперта выступит психолог Наталья Холоденко. Она прокомментирует поведение девушек в проекте и вместе с ними разберет – почему у них не сложились отношения с Холостяком.

Кто из участниц является жертвой трендов? Действительно ли у Кристины были отношения, когда она участвовала в реалити? Что доведет до слез Алину? И главный вопрос – смогли ли главный герой и его избранница сохранить отношения после реалити? А в конце вечера зрители услышат особенную новость, которую так долго ждали!

Узнайте ответы на все вопросы в финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» в пятницу, 29 мая в 19:00, на СТБ!

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