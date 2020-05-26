Холостяк-10: шикарные образы Даши и Даны в финале шоу, а также их откровения о проекте
22 мая на СТБ вышел крайний выпуск романтического реалити Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк сделал решающий выбор и вручил кольцо Даше.
Дана
В финале девушка появилась в эффектном красном платье с открытой спиной, которое подчеркивало ее эмоциональную натуру и модельные параметры. Волосы финалистки были собраны, а аксессуаром послужили эффектные массивные серьги в тон наряду.
Уже прошло больше 3-х месяцев. Просмотрев финал, честно признаюсь: не смогла не прослезиться. Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк», за все те эмоции, которые я получила, за мурашки от влюбленности, за вдохновение и.. за Макса. Это были одни из самых ярких 2,5 месяца в моей жизни. Это такой период, который останется в сердце и воспоминаниях навсегда. Как поет Валерий Меладзе: «...было все отчаянно красиво...». Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста. Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах. Спасибо всем за ваши искренние пожелания. Я обещаю вас не разочаровать и продолжать вдохновлять. Впереди - все только самое лучшее. Я в этом уверена и верю в это благодаря вашим словам. P.S. Не пропустите пост-шоу в следующую пятницу. Там будет больше откровений о моей жизни после проекта. Обещаю удивить,– написала в социальной сети Дана.
Даша
Как по мне, проект «Холостяк» всегда был и остается самым красивым проектом на украинском ТВ. Я начала его смотреть со второго сезона и в каждом видела красивых девочек и красивого мальчика, которые пытаются построить отношения. Я не эстет, но мне приятно наблюдать за чем-то красивым. И вот именно в этом заслуга людей̆, которые делают все, чтобы эта так называемая «картинка» состоялась! Я хочу сказать огромнейшее спасибо всей команде, всем, кто был рядом с самой Первой вечеринки. Вы даже не представляете, какое большое количество людей работало над тем, чтобы состоялся наш хэппи-энд. И последнее. Есть герои проекта, участницы, сам Холостяк, но душа его – это безусловно команда! Эти люди сделали историю. Спасибо вам за пережитые эмоции, которые разделяли вместе с нами,– поблагодарила команду реалити Даша.
Как сложились судьбы участниц и главного героя после проекта – узнайте уже в эту пятницу, 29 мая, в 19:00 в финальном пост-шоу «Холостяк. Життя після проекту» на СТБ!
Напомним,