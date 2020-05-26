Антонина Паперная поделилась кадрами с прогулки с мужем и двумя детьми

26 мая 2020 00:05 Юлия Крутиева
Антонина Паперная поделилась кадрами с прогулки с мужем и двумя детьми
Актриса Антонина Паперная
instagram.com/tonya_papernaya

21 апреля старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная во второй раз стала мамой.

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Пол своего новорожденного малыша Тоня Паперная не рассекречивала. Однако за нее это сделала счастливая бабушка. В интервью Ольга Сумская рассказала, что у ее дочери родился сынок.

Спустя месяц мальчик еще был без имени, а младшая сестра называла его просто "мальчик". Возможно, сейчас уже Тоня и Владимир дали имя своему сыну, но пока не рассказывают об этом.

На днях Антонина поделилась со своими подписчиками в Инстаграм кадрами с первой прогулки с новорожденным. Также актриса опубликовала и снимок мужа со старшей дочкой Евой.

Тоня Паперная с новорожденным сыном / instagram.com/tonya_papernaya
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Стоит отметить, что дочь Ольги Сумской в отличной форме после родов. Во время беременности Антонина практически не набрали лишних кило, поэтому и вернуться к своим прежним формам ей не составит труда.

Муж Тони Паперной Владимир Яглыч со старшей дочкой / instagram.com/tonya_papernaya

Напомним, 

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