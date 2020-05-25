Ревизор Юлия Панкова увлеклась новым трендом здоровой пищи: стала огородницей
25 мая 2020 18:30
Ревизор Юлия Панкова
пресс-служба
Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала о своем новом увлечении.
Юлии Панковой.Микрогрин известен как настоящая витаминная бомба! И это не преувеличение.Напомним,
Делюсь своей радостью – у меня первый собственный огород, – рассказывает ведущая. – Я посадила семена редиса, гороха, тархуна, базилика, горчицы и подсолнечника. Надеюсь, что через десять дней уже полакомлюсь зеленью.
Юлия Панкова увлеклась новым трендом здоровой пищи / пресс-служба Нового канала
Например, ростки редиса содержат комплекс витаминов: Е, В1, В2, С, РР, – рассказывает Юля. – А еще магний и железо. При регулярном их потреблении улучшается работа пищеварительной системы, снижается уровень холестерина. В микрозелени горчицы содержатся калий и железо. Она укрепляет иммунную систему, способствует улучшению работы мозга и положительно влияет на обмен веществ.
Юлия Панкова увлеклась новым трендом здоровой пищи / пресс-служба Нового канала
Микрогрин благодаря своему пикантному вкусу хорошо дополняет мясные блюда, салаты и супы, – говорит ведущая. – Вкусно, полезно и красиво!
Юлия Панкова увлеклась новым трендом здоровой пищи / пресс-служба Нового канала