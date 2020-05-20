Сочная спаржа в беконе от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Ведущая Нового канала рассказала, как выбирать свежую спаржу и готовить из нее непревзойденные блюда.
Если вам попадется на глаза вязка зеленых стебельков, считайте, что вам повезло. Ведь спаржа – это не только вкусно, но и очень полезно! Что делать с молодой спаржей, мы расспросили у ведущей программы «Ревизор» (Новый канал), кулинара Юлии Панковой.
Мудрить с ней не стоит, – рассказывает Юля. – Самое главное, что нужно вытащить из спаржевого букета – хруст, а также не перебить вкус свежий спаржи лишними ингредиентами.
Ведущая рекомендует выбирать спаржу не по внешнему виду, а по хрусту. Говорит, если веточка в руках звонко ломается, значит, спаржа свежая, надо брать. А если сгибается, оставьте на прилавке – она долго лежала.
Юля делится с вами рецептом запеченной спаржи в беконе, который она готовит чаще всего. Собственно, там растение остается в неизменном виде.
Ингредиенты
- 500 г – молодой спаржи
- 200 г – бекона
- 100 г – тертого пармезана
Способ приготовления
1. Спаржу промойте и обрежьте толстые, жесткие концы. Заверните в бекон и выложите на предварительно смазанный растительным маслом противень.
2. Запекайте 15-20 минут. Перед подачей посыпьте тертым пармезаном. Приятного аппетита!
Напомним,