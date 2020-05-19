Маффины с курицей и яйцом для вкусного завтрака (рецепт)⠀

Маффины с курицей и яйцом для вкусного завтрака (рецепт)⠀

Любите яйца, но надоела банальная яичница?

Ингредиенты

Диетолог проекта «Зважені та щасливі» Светлана Фус приготовила для вас что-то новенькое! Пышные маффины, а внутри целое яйцо. Завтрак получается очень вкусным и сытным. А еще его можно взять с собой!

Для начинки:

яйцо – 4 шт.

филе куриное отварное – 100 г

перья зеленого лука – 10 шт.

сыр белых сортов типа мацарелла – 150 г

Для теста:

мука цельнозерновая – 175 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – 0, 25 ч.л.

кефир – 120 мл

сметана – 0,5 ст

соль – 0,5 ч.л.

масло растительное – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 180 C. Смажьте маслом 4 большие формочки для маффинов.

2. Мелко нарежьте зеленый лук. Сыр натрите на терке. Мелко нарежьте отварное куриное филе.

3. В первую миску насыпьте муку с содой и разрыхлителем и перемешайте.

4. В другой миске смешайте кефир, сметану, соль, яйцо и растительное масло.

5. Вылейте «влажную» смесь в сухую и быстро перемешайте. Добавьте филе куриное, сыр и зеленый лук.

6. Выложите в формочки по 3 ст.л. теста ( в центре сделайте углубление). Разбейте в эти углубления яйца. Распределите оставшееся тесто по формочкам, аккуратно выкладывая, чтобы не повредить яйцо (т.е. поверх яйца).

7. Поставьте формочки с маффинами в духовку и выпекайте 15-20 мин. до золотистого цвета. Готовые маффины оставьте в формочках на 5 мин., а затем аккуратно достаньте из формочек. Подавайте маффины теплыми.

Напомним,