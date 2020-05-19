Маффины с курицей и яйцом для вкусного завтрака (рецепт)⠀
Любите яйца, но надоела банальная яичница?
Ингредиенты
Для начинки:
- яйцо – 4 шт.
- филе куриное отварное – 100 г
- перья зеленого лука – 10 шт.
- сыр белых сортов типа мацарелла – 150 г
Для теста:
- мука цельнозерновая – 175 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – 0, 25 ч.л.
- кефир – 120 мл
- сметана – 0,5 ст
- соль – 0,5 ч.л.
- масло растительное – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления
1. Разогрейте духовку до 180 C. Смажьте маслом 4 большие формочки для маффинов.
2. Мелко нарежьте зеленый лук. Сыр натрите на терке. Мелко нарежьте отварное куриное филе.
4. В другой миске смешайте кефир, сметану, соль, яйцо и растительное масло.
5. Вылейте «влажную» смесь в сухую и быстро перемешайте. Добавьте филе куриное, сыр и зеленый лук.
6. Выложите в формочки по 3 ст.л. теста ( в центре сделайте углубление). Разбейте в эти углубления яйца. Распределите оставшееся тесто по формочкам, аккуратно выкладывая, чтобы не повредить яйцо (т.е. поверх яйца).
7. Поставьте формочки с маффинами в духовку и выпекайте 15-20 мин. до золотистого цвета. Готовые маффины оставьте в формочках на 5 мин., а затем аккуратно достаньте из формочек. Подавайте маффины теплыми.
Напомним,