Ароматная куриная грудка в маринаде (рецепт)
Отличный вариант для семейного ужина!
- Куриная грудка 600 г.,
- Аджика 1 ст. л.,
- Томатная паста 2 ст. л.,
- Чеснок 2 зуб.,
- Соевый соус 2 ст. л.,
- Мед 2 ст. л.,
- Соль и перец по вкусу,
- Бекон 4 ломтика.
Способ приготовления:
1. Выкладываем томатную пасту, мед, чеснок, пропущенный через пресс, соевый соус и аджику. Смешиваем ингредиенты, солим и перчим.
3. Оставляем грудку в маринаде на 60 минут.
4. Ставим в духовку, вкладываем в разрезы ломтики бекона и запекаем в маринаде 40 минут. Приятного аппетита!
Напомним,