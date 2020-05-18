Ароматная куриная грудка в маринаде (рецепт)

18 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Ароматная куриная грудка в маринаде (рецепт)
Ароматная куриная грудка в маринаде (рецепт)
pixabay.com

Отличный вариант для семейного ужина!

Читайте такжеВаренье из кизила (рецепт)
Ингредиенты:

  • Куриная грудка 600 г.,
  • Аджика 1 ст. л., 
  • Томатная паста 2 ст. л.,
  • Чеснок 2 зуб.,
  • Соевый соус 2 ст. л.,
  • Мед 2 ст. л.,
  • Соль и перец по вкусу,
  • Бекон 4 ломтика. 

Способ приготовления:

1. Выкладываем томатную пасту, мед, чеснок, пропущенный через пресс, соевый соус и аджику. Смешиваем ингредиенты, солим и перчим.

Читайте такжеОвощные котлеты из кабачка (рецепт)
2. На куриной грудке делаем продольные разрезы, обмазываем ее полностью маринадом, который мы сделали ранее.

3. Оставляем грудку в маринаде на 60 минут.

4. Ставим в духовку, вкладываем в разрезы ломтики бекона и запекаем в маринаде 40 минут. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепты рецепт

Материалы по теме

Как приготовить идеальные сырники: рецепт от Анны Олицкой
Еда и рецепты

Как приготовить идеальные сырники: рецепт от Анны Олицкой
Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)
Еда и рецепты

Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)
Овощные котлеты из кабачка (рецепт)
Еда и рецепты

Овощные котлеты из кабачка (рецепт)
Ароматная тушеная капуста в воке (рецепт)
Еда и рецепты

Ароматная тушеная капуста в воке (рецепт)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 13 выпуске от 11.05.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK