Варенье из кизила (рецепт)
Мы продолжаем публиковать интересные рецепты. Сегодня – варенье из кизила. Обязательно попробуйте его приготовить, ведь вкус у него просто фантастический!
Созревание плодов кизила обычно наступает в августе, в отдельные годы — в конце июля. Хозяюшки начинают закатку варенья в августе-сентябре.
Итак, игредиенты для варенья из кизила: 1 кг кизила, 1,2 кг сахара.
Способ приготовления: Ягоды кизила вымыть, положить в кастрюлю. Залить горячей кипяченой водой и бланшировать 5 минут, не доводя до кипения (при температуре 80 С). Потом приготовить сироп из сахара и 2 стаканов воды, в которой бланшировались ягоды. Положить кизил в кипящий сироп, снять с огня и несколько раз энергично встряхнуть. Оставить на 6 часов. Потом довести до кипения, варить 7—10 минут и опять оставить на 6 часов. Повторить эти действия еще 3 раза. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.
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