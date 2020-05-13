Варенье из кизила (рецепт)

Мы продолжаем публиковать интересные рецепты. Сегодня – варенье из кизила. Обязательно попробуйте его приготовить, ведь вкус у него просто фантастический!

Для варенья можно использовать любой кизил — и дикорастущий, и садовый. В целебных свойствах они равнозначны. Но, поскольку кизил всегда варят с косточкой, полезно знать, что в садовых сортах, как правило, косточка меньше, ягоды более мясистые и поэтому в кулинарном отношении предпочтительнее использовать именно садовый кизил. Варенье из него получается более густое и насыщенное. Покупая кизил на рынках обязательно пробуйте и выбирайте ягоду тёмно-бардового цвета, более сладкого вкуса, с мясистой и сочной мякотью.

Созревание плодов кизила обычно наступает в августе, в отдельные годы — в конце июля. Хозяюшки начинают закатку варенья в августе-сентябре.

Итак, игредиенты для варенья из кизила: 1 кг кизила, 1,2 кг сахара.

Способ приготовления: Ягоды кизила вымыть, положить в кастрюлю. Залить горячей кипяченой водой и бланшировать 5 минут, не доводя до кипения (при температуре 80 С). Потом приготовить сироп из сахара и 2 стаканов воды, в которой бланшировались ягоды. Положить кизил в кипящий сироп, снять с огня и несколько раз энергично встряхнуть. Оставить на 6 часов. Потом довести до кипения, варить 7—10 минут и опять оставить на 6 часов. Повторить эти действия еще 3 раза. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.

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