Варенье из кизила (рецепт)

13 мая 2020 19:40 Александр Кива
Варенье из кизила (рецепт)
Варенье из кизила (рецепт)
Shutterstock

Мы продолжаем публиковать интересные рецепты. Сегодня – варенье из кизила. Обязательно попробуйте его приготовить, ведь вкус у него просто фантастический!

Читайте такжеЛегкая и освежающая окрошка на айране от Леси Никитюк (рецепт)
Для варенья можно использовать любой кизил — и дикорастущий, и садовый. В целебных свойствах они равнозначны. Но, поскольку кизил всегда варят с косточкой, полезно знать, что в садовых сортах, как правило, косточка меньше, ягоды более мясистые и поэтому в кулинарном отношении предпочтительнее использовать именно садовый кизил. Варенье из него получается более густое и насыщенное. Покупая кизил на рынках обязательно пробуйте и выбирайте ягоду тёмно-бардового цвета, более сладкого вкуса, с мясистой и сочной мякотью.

Созревание плодов кизила обычно наступает в августе, в отдельные годы — в конце июля. Хозяюшки начинают закатку варенья в августе-сентябре.

Итак, игредиенты для варенья из кизила: 1 кг кизила, 1,2 кг сахара.

Способ приготовления: Ягоды кизила вымыть, положить в кастрюлю. Залить горячей кипяченой водой и бланшировать 5 минут, не доводя до кипения (при температуре 80 С). Потом приготовить сироп из сахара и 2 стаканов воды, в которой бланшировались ягоды. Положить кизил в кипящий сироп, снять с огня и несколько раз энергично встряхнуть. Оставить на 6 часов. Потом довести до кипения, варить 7—10 минут и опять оставить на 6 часов. Повторить эти действия еще 3 раза. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Еще больше рецептов – в спецвыпуске Теленедели "Консервирование. Варенья", который вы можете купить по ссылке.

Облако тегов

рецепты варенье

Материалы по теме

Джем из красной смородины и черешни (рецепт)
Еда и рецепты

Джем из красной смородины и черешни (рецепт)
Легкая и освежающая окрошка на айране от Леси Никитюк (рецепт)
Еда и рецепты

Легкая и освежающая окрошка на айране от Леси Никитюк (рецепт)
Салат Афродита для женского здоровья (рецепт)
Еда и рецепты

Салат Афродита для женского здоровья (рецепт)
Качественный секс: ТОП-5 секретов, как доставить удовольствие мужчине
Психология

Качественный секс: ТОП-5 секретов, как доставить удовольствие мужчине

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK