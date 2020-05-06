Варенье из одуванчиков по рецепту Татьяны Высоцкой: настоящее лакомство сезона

6 мая 2020 17:30 Александр Кива
Варенье из одуванчиков по рецепту Татьяны Высоцкой: настоящее лакомство сезона

Карантин – хорошее время для кулинарных экспериментов!

Читайте такжеПитательная и вкусная окрошка от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)

Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась в социальной сети рецептом настоящего весеннего лакомства – варенья из одуванчиков.

Вам понадобится минимум усилий и времени, а эффект, по словам ведущей, вас ждет потрясающий – не только восхитительный вкус, но и полезные свойства приготовления.

«Пошаговый рецепт варенья из одуванчиков.

  • Вдохновляетесь, вдохновляете других.
  • Вооружаетесь пакетами, масками и выходите на улицу.
  • У одуванчиков толп нет, маски снимаете.
  • Считая вслух, чтобы не сбиться, и вообще, так веселее, – срываете 400 одуванчиков (это занимает вдвоем с ребенком 10 минут под парадным, проверено)
  • Фотографируете это неповторимое мгновение.
  • Приходите домой и обрезаете хвостики одуванчиков ножницами, еще 10-15 минут. Должны остаться лепестки, на фото видно.
  • Не моете, в этом, говорят, и есть главная польза в пыльце!
  • Заливаете добро, упоительно пахнущее весной, литром воды.
  • Пусть кипит 10 мин, добавляете лимонную кислоту 0,5 ч.л., еще 20 минут кипит.
  • Сцеживаете жмых.
  • Засыпаете в отвар 1,2 кг сахара.
  • Варите 30-40 минут. Все!

Вкус меда. Цвет солнца и янтаря. Достаточно жидкая консистенция. Польза говорят, серьезная гипоаллергенная и гепатопротекторная. Приятного аппетита!» делится телеведущая!

Смотрите программу «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и в 22:00. 

Материалы по теме

Говорит Украина: 18 лет лжи: кто меня родил? (эфир от 06.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: 18 лет лжи: кто меня родил? (эфир от 06.05.2020)
СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)
Телешоу

СуперИнтуиция-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2020)
Японский маникюр: что нужно знать о главном тренде лета 2020
Тренды

Японский маникюр: что нужно знать о главном тренде лета 2020
В 12 лет мой мир перевернулся: Олег Михайлюта из ТНМК узнал правду о маме
Новости

В 12 лет мой мир перевернулся: Олег Михайлюта из ТНМК узнал правду о маме

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 04.05.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK