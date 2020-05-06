Варенье из одуванчиков по рецепту Татьяны Высоцкой: настоящее лакомство сезона
Карантин – хорошее время для кулинарных экспериментов!
Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась в социальной сети рецептом настоящего весеннего лакомства – варенья из одуванчиков.
Вам понадобится минимум усилий и времени, а эффект, по словам ведущей, вас ждет потрясающий – не только восхитительный вкус, но и полезные свойства приготовления.
«Пошаговый рецепт варенья из одуванчиков.
- Вдохновляетесь, вдохновляете других.
- Вооружаетесь пакетами, масками и выходите на улицу.
- У одуванчиков толп нет, маски снимаете.
- Считая вслух, чтобы не сбиться, и вообще, так веселее, – срываете 400 одуванчиков (это занимает вдвоем с ребенком 10 минут под парадным, проверено)
- Фотографируете это неповторимое мгновение.
- Приходите домой и обрезаете хвостики одуванчиков ножницами, еще 10-15 минут. Должны остаться лепестки, на фото видно.
- Не моете, в этом, говорят, и есть главная польза – в пыльце!
- Заливаете добро, упоительно пахнущее весной, литром воды.
- Пусть кипит 10 мин, добавляете лимонную кислоту 0,5 ч.л., еще 20 минут кипит.
- Сцеживаете жмых.
- Засыпаете в отвар 1,2 кг сахара.
- Варите 30-40 минут. Все!
Вкус меда. Цвет солнца и янтаря. Достаточно жидкая консистенция. Польза – говорят, серьезная – гипоаллергенная и гепатопротекторная. Приятного аппетита!» – делится телеведущая!
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