Питательная и вкусная окрошка от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)

5 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Питательная и вкусная окрошка от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Питательная и вкусная окрошка от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
пресс-служба

Ведущая Нового канала рассказала, как она готовит холодный весенний суп.

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Супы можно легко приспособить к сезону. И в этом их ценность. Вот уже появились редис и зелень. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова рекомендует приготовить легкую, питательную и вкусную окрошку.

Название популярного супа происходит от глагола «крошить» – мелко нарезать, – рассказывает Юля. – Базовые ингредиенты нужно порезать и залить квасом. Блюдо готовится очень быстро и подается холодным. Такой суп хорошо утоляет жажду. Я уже сезон окрошки открыла, и вам советую!

Ингредиенты

  • 3 шт. – яиц
  • 2 шт. – картофеля
  • 3 шт. – редиса
  • 1 пучок – зеленого лука
  • 2 шт. – огурцов
  • ½ л – хлебного кваса
  • ½ л – воды
  • 3 ст. л. – сметаны
  • щепотку соли

Способ приготовления

1. Отварите картофель и яйца.

2. Порежьте лук, положите его в кастрюлю и хорошенько разотрите с солью.

3. Добавьте к луку мелко порезанные другие ингредиенты.

4. Залейте водой и квасом, добавьте сметану.

Напомним,

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