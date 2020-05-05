Питательная и вкусная окрошка от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Ведущая Нового канала рассказала, как она готовит холодный весенний суп.
Название популярного супа происходит от глагола «крошить» – мелко нарезать, – рассказывает Юля. – Базовые ингредиенты нужно порезать и залить квасом. Блюдо готовится очень быстро и подается холодным. Такой суп хорошо утоляет жажду. Я уже сезон окрошки открыла, и вам советую!
Ингредиенты
- 3 шт. – яиц
- 2 шт. – картофеля
- 3 шт. – редиса
- 1 пучок – зеленого лука
- 2 шт. – огурцов
- ½ л – хлебного кваса
- ½ л – воды
- 3 ст. л. – сметаны
- щепотку соли
Способ приготовления
1. Отварите картофель и яйца.
2. Порежьте лук, положите его в кастрюлю и хорошенько разотрите с солью.
3. Добавьте к луку мелко порезанные другие ингредиенты.
4. Залейте водой и квасом, добавьте сметану.
Напомним,