Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)

Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)

Сегодня очень много людей, которые имеют такую проблему, как непереносимость глютена или лактозы.

Ингредиенты

Поэтому судья проекта «МастеШеф. Профессионалы-2» Ольга Мартыновская решила поделиться своим рецептом безглютеновых и безлактозных блинов.

Порция на 5-6 больших блинов (если тонкие)

1 большое куриное яйцо (можно даже 2 яйца, они служат связующим между мукой и молоком, а так же повышают эластичность. То есть – больше яиц – более эластичные блины. Но я люблю подиетичнее в этом случае, что бы добавить какой то вкусности можно было - йогурта, нутеллы, мёда...)

1 щепотка соли

60 грамм рисовой муки

20 грамм кукурузной муки

20 грамм кукурузного крахмала

Или

50 грамм рисовой муки

50 грамм картофельного крахмала

200-220 мл растительного молока (рисовое, соевое, ореховое, овсяное...)

1 ч. л. кокосового масла для жарки

Способ приготовления

1. Разбиваем яйцо, наливаем 50 мл рисового молока, все замешиваем.

2. Добавляем муку до консистенции, чтобы стало густым, я кладу 4 ст. ложки, и венчиком замешиваем до однородности или взбиваем погружным блендером.

3. И доводим молоком до обычной блинной консистенции. Добавляем щепотку соли.

4. Обязательно смазывайте сковороду кокосовым маслом, контролируйте огонь – чуть выше среднего, не бойтесь горячего и смело переворачивайте Ваши блины пальчиками! И будьте здоровы!

Напомним,