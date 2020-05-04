Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)

4 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)
Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня очень много людей, которые имеют такую проблему, как непереносимость глютена или лактозы.

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Поэтому судья проекта «МастеШеф. Профессионалы-2» Ольга Мартыновская решила поделиться своим рецептом безглютеновых и безлактозных блинов.

Ингредиенты

Порция на 5-6 больших блинов (если тонкие)

  • 1 большое куриное яйцо (можно даже 2 яйца, они служат связующим между мукой и молоком, а так же повышают эластичность. То есть – больше яиц – более эластичные блины. Но я люблю подиетичнее в этом случае, что бы добавить какой то вкусности можно было - йогурта, нутеллы, мёда...) 
  • 1 щепотка соли
  • 60 грамм рисовой муки
  • 20 грамм кукурузной муки
  • 20 грамм кукурузного крахмала 

Или

  • 50 грамм рисовой муки
  • 50 грамм картофельного крахмала 
  • 200-220 мл растительного молока (рисовое, соевое, ореховое, овсяное...)
  • 1 ч. л. кокосового масла для жарки 

Способ приготовления

1. Разбиваем яйцо, наливаем 50 мл рисового молока, все замешиваем.

2. Добавляем муку до консистенции, чтобы стало густым, я кладу 4 ст. ложки, и венчиком замешиваем до однородности или взбиваем погружным блендером.

3. И доводим молоком до обычной блинной консистенции. Добавляем щепотку соли.

4. Обязательно смазывайте сковороду кокосовым маслом, контролируйте огонь – чуть выше среднего, не бойтесь горячего и смело переворачивайте Ваши блины пальчиками! И будьте здоровы!

Напомним,

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