Полезные блинчики без лактозы и глютена от Ольги Мартыновской (рецепт)
Сегодня очень много людей, которые имеют такую проблему, как непереносимость глютена или лактозы.
Ингредиенты
Порция на 5-6 больших блинов (если тонкие)
- 1 большое куриное яйцо (можно даже 2 яйца, они служат связующим между мукой и молоком, а так же повышают эластичность. То есть – больше яиц – более эластичные блины. Но я люблю подиетичнее в этом случае, что бы добавить какой то вкусности можно было - йогурта, нутеллы, мёда...)
- 1 щепотка соли
- 60 грамм рисовой муки
- 20 грамм кукурузной муки
- 20 грамм кукурузного крахмала
Или
- 50 грамм рисовой муки
- 50 грамм картофельного крахмала
- 200-220 мл растительного молока (рисовое, соевое, ореховое, овсяное...)
- 1 ч. л. кокосового масла для жарки
Способ приготовления
1. Разбиваем яйцо, наливаем 50 мл рисового молока, все замешиваем.
2. Добавляем муку до консистенции, чтобы стало густым, я кладу 4 ст. ложки, и венчиком замешиваем до однородности или взбиваем погружным блендером.
3. И доводим молоком до обычной блинной консистенции. Добавляем щепотку соли.
4. Обязательно смазывайте сковороду кокосовым маслом, контролируйте огонь – чуть выше среднего, не бойтесь горячего и смело переворачивайте Ваши блины пальчиками! И будьте здоровы!
Напомним,