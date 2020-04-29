Тушеный маш с овощами и куркумой от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)
Виктория Маремуха поделилась постным рецептом из бобовых, которые очень популярны в азиатской кухне.
Это очень полезное вегетарианское блюдо с огромным количеством питательных веществ. Так как оно быстро готовится, считаю его идеальным вариантом для ужина. А еще маш – единственные бобы, от которых нет вздутия живота, – отметила модель. – Очень рекомендую попробовать тушеный маш – организм скажет вам спасибо!
Ингредиенты
- маш – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- болгарский перец – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- помидор – 1-2 шт.
- цветная капуста – половина кочана
- соль, перец – по вкусу
- куркума
- зелень
- растительное масло
Способ приготовления
1. Промойте маш и замочите его на ночь в воде.
2. Нарежьте мелкими кубиками лук и морковь, измельчите чеснок и пожарьте все вместе на растительном масле.
4. Добавьте к овощам помидор, нарезанный кубиками, предварительно сняв с него кожицу (для этого его можно несколько секунд подержать в кипятке).
5. Через несколько минут добавьте на сковороду маш, посолите, поперчите, приправьте блюдо куркумой и зеленью (например, укропом). Тушите 40 минут, залив все стаканом воды.
6. Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе. Приятного аппетита!