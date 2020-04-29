Тушеный маш с овощами и куркумой от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)

Эксклюзив 29 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Тушеный маш с овощами и куркумой от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)
Виктория Маремуха
пресс-служба Нового канала

Виктория Маремуха поделилась постным рецептом из бобовых, которые очень популярны в азиатской кухне.

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Маш – это бобы, по вкусу похожие на фасоль с ореховым привкусом, они очень полезны и питательны. И хотя такой вид бобовых пока не очень популярен в Украине, мы предлагаем добавить этот продукт в ваш рацион, приготовив тушеный маш с овощами и куркумой по рецепту финалистки второго сезона «Супермодели по-украински» (Новый канал) Виктории Маремухи.

Это очень полезное вегетарианское блюдо с огромным количеством питательных веществ. Так как оно быстро готовится, считаю его идеальным вариантом для ужина. А еще маш – единственные бобы, от которых нет вздутия живота, – отметила модель. – Очень рекомендую попробовать тушеный маш – организм скажет вам спасибо!

Ингредиенты

  • маш – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • болгарский перец – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • помидор – 1-2 шт.
  • цветная капуста – половина кочана
  • соль, перец – по вкусу
  • куркума
  • зелень
  • растительное масло

Способ приготовления

1. Промойте маш и замочите его на ночь в воде.

2. Нарежьте мелкими кубиками лук и морковь, измельчите чеснок и пожарьте все вместе на растительном масле.

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3. Когда овощи станут мягкими, добавьте к ним нарезанные кубиками перец, кабачок и цветную капусту. При желании можно добавить баклажан и брокколи. Жарьте 3-4 минуты.

4. Добавьте к овощам помидор, нарезанный кубиками, предварительно сняв с него кожицу (для этого его можно несколько секунд подержать в кипятке).

5. Через несколько минут добавьте на сковороду маш, посолите, поперчите, приправьте блюдо куркумой и зеленью (например, укропом). Тушите 40 минут, залив все стаканом воды.

6. Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

Тушеный маш с овощами и куркумой от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)
Напомним, 

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