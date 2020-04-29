Тушеный маш с овощами и куркумой от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)

Виктория Маремуха поделилась постным рецептом из бобовых, которые очень популярны в азиатской кухне.

Маш – это бобы, по вкусу похожие на фасоль с ореховым привкусом, они очень полезны и питательны. И хотя такой вид бобовых пока не очень популярен в Украине, мы предлагаем добавить этот продукт в ваш рацион, приготовив тушеный маш с овощами и куркумой по рецепту финалистки второго сезона «Супермодели по-украински» (Новый канал) Виктории Маремухи

Это очень полезное вегетарианское блюдо с огромным количеством питательных веществ. Так как оно быстро готовится, считаю его идеальным вариантом для ужина. А еще маш – единственные бобы, от которых нет вздутия живота, – отметила модель. – Очень рекомендую попробовать тушеный маш – организм скажет вам спасибо!

Ингредиенты

маш – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

болгарский перец – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

помидор – 1-2 шт.

цветная капуста – половина кочана

соль, перец – по вкусу

куркума

зелень

растительное масло

Способ приготовления

1. Промойте маш и замочите его на ночь в воде.

2. Нарежьте мелкими кубиками лук и морковь, измельчите чеснок и пожарьте все вместе на растительном масле.

3. Когда овощи станут мягкими, добавьте к ним нарезанные кубиками перец, кабачок и цветную капусту. При желании можно добавить баклажан и брокколи. Жарьте 3-4 минуты.

4. Добавьте к овощам помидор, нарезанный кубиками, предварительно сняв с него кожицу (для этого его можно несколько секунд подержать в кипятке).

5. Через несколько минут добавьте на сковороду маш, посолите, поперчите, приправьте блюдо куркумой и зеленью (например, укропом). Тушите 40 минут, залив все стаканом воды.

6. Подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

Тушеный маш с овощами и куркумой от финалистки Супермодели по-украински (рецепт)

Напомним,