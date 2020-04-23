Рулет из куриного окорочка от Марины Боржемской (рецепт)

23 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Рулет из куриного окорочка от Марины Боржемской (рецепт)
Рулет из куриного окорочка от Марины Боржемской (рецепт)
pixabay.com

Если Вы думаете, что пп – это не вкусно, тогда этот рецепт точно вас убедит в обратном!

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Тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться полезными рецептами. И сегодня  – это рулет из куриного окорочка.

Ингредиенты

  • Куриные окорочка – 4 шт.
  • Шпинат – 50 гр
  • Моцарелла тертая – 150 гр
  • Специи – по вкусу
  • Ягоды, курага, чернослив – по желанию

Способ приготовления

1. Окорочка помыть, снять кожу и извлечь кости.

2. Готовые филе застелить пищевой пленкой и хорошо отбить.

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3. Выложить в филе ( чтобы слегка заходил один на другой), добавить приправ (соль, перец), шпинат, моцапеллу, ягоды или сухофрукты (по желанию).

4. Свернуть в рулет и хорошо перемотать нитками (можно обычными нитками для шиться).

5. Рулет должен хорошо держать форму и не распадаться.

6. Натереть специями сверху (у меня, например, сладкая паприка, перец черный, перец душистый, сухой чеснок и прованские травы).

7. Запекать при температуре 180 С 40-50 минут. Если у вас духовка сильно сушит, то заверните в пергамент и выпекайте так.

8 Охладить, снять нитки и нарезать. Готово! Приятного аппетита!

Напомним,

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