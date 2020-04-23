Рулет из куриного окорочка от Марины Боржемской (рецепт)
Если Вы думаете, что пп – это не вкусно, тогда этот рецепт точно вас убедит в обратном!
Ингредиенты
- Куриные окорочка – 4 шт.
- Шпинат – 50 гр
- Моцарелла тертая – 150 гр
- Специи – по вкусу
- Ягоды, курага, чернослив – по желанию
Способ приготовления
1. Окорочка помыть, снять кожу и извлечь кости.
2. Готовые филе застелить пищевой пленкой и хорошо отбить.
4. Свернуть в рулет и хорошо перемотать нитками (можно обычными нитками для шиться).
5. Рулет должен хорошо держать форму и не распадаться.
6. Натереть специями сверху (у меня, например, сладкая паприка, перец черный, перец душистый, сухой чеснок и прованские травы).
7. Запекать при температуре 180 С 40-50 минут. Если у вас духовка сильно сушит, то заверните в пергамент и выпекайте так.
8 Охладить, снять нитки и нарезать. Готово! Приятного аппетита!
Напомним,