Рулет из куриного окорочка от Марины Боржемской (рецепт)

Рулет из куриного окорочка от Марины Боржемской (рецепт)

Если Вы думаете, что пп – это не вкусно, тогда этот рецепт точно вас убедит в обратном!

Ингредиенты

Куриные окорочка – 4 шт.

Шпинат – 50 гр

Моцарелла тертая – 150 гр

Специи – по вкусу

Ягоды, курага, чернослив – по желанию

Способ приготовления

Тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться полезными рецептами. И сегодня – это рулет из куриного окорочка.

1. Окорочка помыть, снять кожу и извлечь кости.

2. Готовые филе застелить пищевой пленкой и хорошо отбить.

3. Выложить в филе ( чтобы слегка заходил один на другой), добавить приправ (соль, перец), шпинат, моцапеллу, ягоды или сухофрукты (по желанию).

4. Свернуть в рулет и хорошо перемотать нитками (можно обычными нитками для шиться).

5. Рулет должен хорошо держать форму и не распадаться.

6. Натереть специями сверху (у меня, например, сладкая паприка, перец черный, перец душистый, сухой чеснок и прованские травы).

7. Запекать при температуре 180 С 40-50 минут. Если у вас духовка сильно сушит, то заверните в пергамент и выпекайте так.

8 Охладить, снять нитки и нарезать. Готово! Приятного аппетита!

Напомним,