Грибные голубцы с булгуром от Светланы Фус (рецепт)
Рецепт можно адаптировать под себя. Например, фасоль заменить другими бобовыми.
У белого риса высокий гликемический индекс. Поэтому выбираем альтернативу ему - булгур, бурый рис.
Ингредиенты
- Булгур - 100 г⠀
- Фасоль - 50 г⠀
- Шампиньоны - 400 г⠀
- Пекинская капуста - 1 шт.⠀
- Лук - 3 средние шт.⠀
- Морковь - 1 шт.⠀
- Томатная паста - 2 ст. л.⠀
- Оливковое масло - 3 ст.л.⠀
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
1. Фасоль замочить на ночь.
2. Отвариваем булгур, следуя указаниям на упаковке.
3. В это же время ставим вариться фасоль. В конце приготовления подсолить.
4. Пока фасоль и булгур варятся, нарезаем довольно мелко шампиньоны, рубим 2 луковицы.
6. Припущенные грибы измельчаем в блендере в грибной фарш.⠀Готовую фасоль также измельчаем в блендере.
7. Смешиваем все ингредиенты - отваренный булгур, грибной фарш и измельченную фасоль. Солим, добавляем немного оливкового масла.
8. С капустой вообще никаких хлопот. Срезаем нижнюю часть на 2-4 см - листья легко снимаются. Срезаем утолщенную часть на листьях и отправляем в кипящую воду на 2 минуты.
9. Ложкой выкладываем начинку на листья, сворачиваем голубцы конвертиками.
10. В сковородке с 1 ст.л. оливкового масла припустить морковь и лук, добавить томатную пасту, стакан-полтора кипятка, соль. Через минуту кипения закладываем голубцы в томатный соус. Так как у нас все ингредиенты уже почти готовы, тушить голубцы долго не нужно. Достаточно 15-20 минут. Все! Голубцы готовы! Приятного аппетита!
Напомним,