Грибные голубцы с булгуром от Светланы Фус (рецепт)

Рецепт можно адаптировать под себя. Например, фасоль заменить другими бобовыми.

И на вопрос "А почему, с точки зрения диеты, не привычный нам рис, а булгур?" диетолог проекта «Зважені та щасливі» Светлана Фус отвечает:

У белого риса высокий гликемический индекс. Поэтому выбираем альтернативу ему - булгур, бурый рис.

Ингредиенты

Булгур - 100 г⠀

Фасоль - 50 г⠀

Шампиньоны - 400 г⠀

Пекинская капуста - 1 шт.⠀

Лук - 3 средние шт.⠀

Морковь - 1 шт.⠀

Томатная паста - 2 ст. л.⠀

Оливковое масло - 3 ст.л.⠀

Соль - по вкусу

Способ приготовления

1. Фасоль замочить на ночь.

2. Отвариваем булгур, следуя указаниям на упаковке.

3. В это же время ставим вариться фасоль. В конце приготовления подсолить.

4. Пока фасоль и булгур варятся, нарезаем довольно мелко шампиньоны, рубим 2 луковицы.

5. Засыпаем шампиньоны в сковородку с 1 ст.л. оливкового масла и томим их вместе с луком до румяности.

6. Припущенные грибы измельчаем в блендере в грибной фарш.⠀Готовую фасоль также измельчаем в блендере.

7. Смешиваем все ингредиенты - отваренный булгур, грибной фарш и измельченную фасоль. Солим, добавляем немного оливкового масла.

8. С капустой вообще никаких хлопот. Срезаем нижнюю часть на 2-4 см - листья легко снимаются. Срезаем утолщенную часть на листьях и отправляем в кипящую воду на 2 минуты.

9. Ложкой выкладываем начинку на листья, сворачиваем голубцы конвертиками.

10. В сковородке с 1 ст.л. оливкового масла припустить морковь и лук, добавить томатную пасту, стакан-полтора кипятка, соль. Через минуту кипения закладываем голубцы в томатный соус. Так как у нас все ингредиенты уже почти готовы, тушить голубцы долго не нужно. Достаточно 15-20 минут. Все! Голубцы готовы! Приятного аппетита!

Напомним,