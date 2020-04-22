Оригинальные печеночные оладьи с плавленым сыром (рецепт)
Очень простой рецепт, который может стать вашей визитной карточкой!
- Сливочное масло 30 г.,
- Лук 1 шт.,
- Куриная печень 500 г.,
- Манная крупа 2 ст. ложки,
- Яйцо куриное 1 шт.,
- Сыр плавленный 100 г.,
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле.
3. Плавленный сыр натираем на терке, добавляем к печени, перемешиваем.
4. К смеси добавляем яйцо, сыр, манную крупу и соль. Выкладываем ложкой на сковороду и жарим с обеих сторон. Приятного аппетита!
Напомним,