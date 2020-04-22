Оригинальные печеночные оладьи с плавленым сыром (рецепт)

22 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
Оригинальные печеночные оладьи с плавленым сыром (рецепт)
Оригинальные печеночные оладьи с плавленым сыром (рецепт)
pixabay.com

Очень простой рецепт, который может стать вашей визитной карточкой!

Читайте такжеКлассический чизкейк Нью-Йорк от Аманды Ироаньи (рецепт)
Ингредиенты:

  • Сливочное масло 30 г.,
  • Лук 1 шт.,
  • Куриная печень 500 г.,
  • Манная крупа 2 ст. ложки,
  • Яйцо куриное 1 шт.,
  • Сыр плавленный 100 г.,
  • Соль по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле. 

Читайте такжеЧто приготовить из черствой паски: ТОП-4 интересных рецепта
2. Печень промываем и пропускаем через мясорубку.

3. Плавленный сыр натираем на терке, добавляем к печени, перемешиваем.

4. К смеси добавляем яйцо, сыр, манную крупу и соль. Выкладываем ложкой на сковороду и жарим с обеих сторон. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

рецепт

Материалы по теме

Легендарный торт Наполеон без выпечки (рецепт)
Еда и рецепты

Легендарный торт Наполеон без выпечки (рецепт)
Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)
Еда и рецепты

Праздник для сладкоежек! Творожная паска со сгущенкой (рецепт)
Яблочно-банановые оладьи без сахара от Леси Никитюк (рецепт)
Еда и рецепты

Яблочно-банановые оладьи без сахара от Леси Никитюк (рецепт)
Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)
Еда и рецепты

Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)Эксклюзив

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020)
Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)

Ветер любви: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 16.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK