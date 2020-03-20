Вареники с гречкой и печенью (рецепт)
Предлагаем рецепт, который будет очень уместен во время карантина, вкусные и полезные вареники с гречкой и печенью поднимут настроение!
- Гречка 100 г.,
- Печень говяжья 100 г.,
- Мука для теста,
- Сметана 100 г.,
- Лук репчатый 1 шт.,
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Отвариваем гречку до готовности.
2. Печень выкладываем на сковороду и жарим несколько минут.
4. Гречку, печень и лук пропускаем через мясорубку, перемешиваем и добавляем соль и перец по вкусу.
5. Замешиваем тесто для вареников на сметане (получается нежным и не сохнет).
6. Вареники наполняем начинкой, придаем им необходимую форму и варим до готовности. Приятного аппетита!
Напомним,