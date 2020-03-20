Вареники с гречкой и печенью (рецепт)

20 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Вареники с гречкой и печенью (рецепт)
Вареники с гречкой и печенью (рецепт)
pixabay.com

Предлагаем рецепт, который будет очень уместен во время карантина, вкусные и полезные вареники с гречкой и печенью поднимут настроение!

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Ингредиенты:

  • Гречка 100 г., 
  • Печень говяжья 100 г.,
  • Мука для теста,
  • Сметана 100 г.,
  • Лук репчатый 1 шт.,
  • Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Отвариваем гречку до готовности.

2. Печень выкладываем на сковороду и жарим несколько минут.

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3. Лук шинкуем и жарим на растительном масле.

4. Гречку, печень и лук пропускаем через мясорубку, перемешиваем и добавляем соль и перец по вкусу.

5. Замешиваем тесто для вареников на сметане (получается нежным и не сохнет).

6. Вареники наполняем начинкой, придаем им необходимую форму и варим до готовности. Приятного аппетита!

Напомним,

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